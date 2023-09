Die Gewerkschaft ver.di hat in ihrem Bezirk Mittelbaden-Nordschwarzwald Beschäftigte im Handel zu einem dreitägigen Streik aufgerufen. In Karlsruhe ist eine Demo mit Kundgebung geplant.

Nach Angaben von ver.di beteiligen sich bis Samstag im Gewerkschaftsbezirk Mittelbaden-Nordschwarzwald Beschäftigte von 15 Unternehmen an dem Streik. Betroffen sind unter anderem die Kaufland-Filialen in Ettlingen und Pforzheim und Primark in Karlsruhe. Mit der höchsten Streikbeteiligung rechnet die Gewerkschaft beim dm-Verteilzentrum in Waghäusel. Dort könnten demnach etwa 120 Mitarbeiter ihre Arbeit niederlegen. Gestreikt werde außerdem bei Betrieben in Bruchsal, Bretten, Calw, Freudenstadt und Nagold.

Streik und Zentrale Demo in Karlsruhe

Am Freitag erwartet ver.di zur zentralen Demonstration mit Kundgebung in Karlsruhe rund 300 Teilnehmer. In dem seit April andauernden Tarifstreit fordert die Gewerkschaft 15 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel bei einer Laufzeit von 12 Monaten. In einer weiteren Tarifrunde will ver.di erreichen, dass Beschäftigte im Großhandel 13 Prozent mehr Geld erhalten.

Handelsverband rät zu freiwilliger Lohnerhöhung

Der Handelsverband Deutschland wirft der Gewerkschaft vor, ernsthafte Verhandlungen zu blockieren. Die Unternehmensvertreter hätten bereits zum Verhandlungsauftakt im April ein Angebot unterbreitet und dieses mehrfach nachgebessert, heißt es in einer Pressemitteilung des Handelsverbandes vom vergangenen Montag.

ver.di-Chef: "Schlag ins Gesicht der Beschäftigten"

Ein zeitnaher Abschluss der Tarifverhandlungen sei nicht in Sicht, so der Handelsverband weiter. Daher empfehle man tarifgebundenen Unternehmen, ab Oktober den Beschäftigten noch vor einem Tarifabschluss 5,3 Prozent mehr Geld zu bezahlen und die Entgelterhöhungen später mit dem Tarifabschluss zu verrechnen. ver.di-Chef Frank Werneke nannte den Vorschlag einen "Schlag ins Gesicht für die Beschäftigten im Handel".