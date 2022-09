Projekt für traumatisierte Kinder in Calw erhält Auszeichnung

Die Calwer Initiative "Seite an Seite" ist am Donnerstag in Berlin im bundesweiten Wettbewerb "startsocial" ausgezeichnet worden. Sie hilft traumatisierten und stressbelasteten Kindern und Jugendlichen.

Das Calwer Projekt "Seite an Seite" erhielt einen der sieben mit 5.000 Euro dotierten Hauptpreise des Wettbewerbs "startsocial". Beim Projekt engagieren sich Ehrenamtliche im Landkreis Calw für stressbelastete sowie traumatisierte Kinder und Jugendliche. Ursprünglich richtete sich das Angebot an Flüchtlingskinder, dann wurde der Kreis erweitert. Das Konzept wendet sich derzeit in erster Linie an Kinder und Jugendliche im Landkreis Calw. Laut Jury habe es das Potenzial, auf alle Schulen in Deutschland übertragen zu werden. Spielen als Therapie Jedes Kind hat eine Begleitperson. In Kursen werden schwierige Erlebnisse aufgearbeitet, zum Beispiel mit Figuren in kleinen Sandkisten. Im Rahmen des Wettbewerbs "startsocial" hat das Projekt bereits ein Stipendium bekommen. Dabei wurde das Projektteam von Führungskräften aus der Wirtschaft beraten. Gemeinsam mit ihnen haben die Verantwortlichen das Projekt vier Monate lang weiterentwickelt. "Die Krisen der vergangenen Zeit haben stärker denn je gezeigt, welch wichtigen gesellschaftlichen Beitrag ehrenamtliches Engagement leistet." Weiterer Preis geht nach Baden-Württemberg Ein weiterer Preisträger aus Baden-Württemberg ist eine Initiative in Mannheim. Sie hilft jungen Menschen in schwierigen Lebenssituationen den Hauptschul- oder Realschulabschluss nachzuholen. "Startsocial" ist ein bundesweiter Wettbewerb zur Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements. Er steht unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Unter dem Motto "Hilfe für Helfer" vergibt "startsocial" jährlich 100 viermonatige Beratungsstipendien und 25 Auszeichnungen, darunter sieben Geldpreise, an herausragende soziale Initiativen.