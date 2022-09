Mannheimer Projekt "Das andere SchulZimmer" in Berlin ausgezeichnet

Wer in Mannheim vorzeitig die Schule abbricht, kann seinen Abschluss beim "anderen SchulZimmer" nachholen. Das Projekt ist dafür am Donnerstag in Berlin ausgezeichnet worden.

"Das andere SchulZimmer" in der Mannheimer Neckarstadt-West hilft jungen Menschen aus schwierigen Lebenssituationen einen Haupt- oder Realschulabschluss zu schaffen. Für diese Hilfe gab es jetzt den Preis von "startsocial", der mit 5000 Euro dotiert ist. Die Preisverleihung fand am Nachmittag in Berlin statt. Schirmherr ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Insgesamt wurden sieben Initiativen mit Geldpreisen ausgezeichnet. Das durch Spenden und einem Zuschuss der Stadt Mannheim finanzierte Projekt setzt an einem wichtigen Punkt an: In Mannheim brechen laut einer Statistik rund zehn Prozent aller Schüler vorzeitig die Schule ab. Bewertung erfolgt nach monatelanger Beratung Insgesamt 100 soziale Initiativen wurden vier Monate lang von erfahrenen Fach- und Führungskräften ehrenamtlich beraten. Danach wurden die Stipendiaten anhand des erzielten Fortschritts sowie der Kriterien Wirksamkeit, Nachhaltigkeit, Übertragbarkeit und Effizienz von der Jury bewertet. Jede Initiative erhält außerdem schriftliche Juryfeedbacks mit Tipps zur Weiterentwicklung. Das ist "startsocial" startsocial ist ein bundesweiter Wettbewerb zur Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements und steht unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Unter dem Motto "Hilfe für Helfer" vergibt startsocial jährlich 100 viermonatige Beratungsstipendien und 25 Auszeichnungen, darunter sieben Geldpreise, an herausragende soziale Initiativen.