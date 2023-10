Eine Heckenschere ausleihen oder eine Popcornmaschine? In der Stadtbibliothek Heimsheim gibt es mehr als nur Bücher. Unter anderem für ihr besonders umfangreiches Angebot bekam sie jetzt einen Preis.

Sie ist von außen schön anzuschauen: die Stadtbibliothek am Rande von Heimsheim. Untergebracht in einem staatlichen Gebäude von 1799, der ehemaligen Zehntscheuer. Alte Mauern, eine beeindruckende Holzkonstruktion, dazu eine moderne Stahltreppe und eine lebendig gemütliche Atmosphäre auf 400 Quadratmetern und zwei Etagen.

Neben Büchern und Medien kann man in Heimsheim unter anderem faire Lebensmittel kaufen, eine Heckenschere ausleihen, den kaputten Toaster reparieren lassen oder am fairen Frühstück teilnehmen. Für das besonders umfangreiche Angebot und die konsequente Umsetzung des nachhaltigen Gedankens wird die Stadtbibliothek jetzt als Bibliothek des Jahres in Baden-Württemberg ausgezeichnet. Der Preis des Deutschen Bibliothekenverbandes ist mit 10.000 Euro dotiert und wurde am Mittwoch überreicht.

Die Stadtbibliothek Heimsheim im Enzkreis wurde für ihr vielfältiges Angebot und den Nachhaltigkeitsgedanken als Bibliothek des Jahres in BW ausgezeichnet. SWR Foto: Johannes Stier

Die Bibliothek im Enzkreis als Treffpunkt

Natürlich kann man hier, wie in jeder anderen Bücherei Bücher ausleihen und fast jede Art von Medien. Die Stadtbibliothek in der Kleinstadt mit rund 5.500 Einwohnern ist aber mehr, erklärt Bibliothekar Jan Gehrer:

Generell gibt es ja das Konzept von der Bibliothek als drittem Ort zwischen zu Hause und Arbeit, wo man sich treffen, wo man sich aufhalten kann.

Jan Gehrer, Bibliothekar und stellvertretender Leiter der Stadtbibliothek Heimsheim. SWR Foto: Johannes Stier

"Was für uns außergewöhnlich ist, dass wir als so kleine Bibliothek so viel anbieten", sagt die Leiterin der Stadtbibliothek, Tina Kühnle-Häcker. Wir sind zu einem Treffpunkt geworden, zu einem Haus der Kultur in Heimsheim, erklärt die Frau. Ihr Herz schlägt für die Nachhaltigkeit.

Darum geht es bei der "LeihBar", dass nicht jeder alles braucht, sondern wir teilen uns das. Nicht nur ein Buch kann man teilen, sondern auch einen Hochdruckreiniger oder eben die Popcornmaschine.

In der Mitte steht Tina Kühnle- Häcker, die Leiterin und treibende Kraft der Stadtbibliothek Heimsheim im Enzkreis SWR Foto: Johannes Stier

Man kann aus einem Regal noch viele andere praktische Gegenstände, zum Beispiel Werkzeuge ausleihen. In der alten Zehntscheuer gibt es aber auch eine "LesBar", in der neue Bücher vorgestellt werden. Eine Spielbar, um gemeinsam Gesellschaftsspiele zu erleben oder eine Tauschbörse - frei nach dem Motto: "Bevor ich es wegwerfe, stelle ich es mal dahin." Gegenstände oder Kleider, die nicht mehr gebraucht werden, werden in ein Regal gelegt. Wer will, kann sich dafür etwas anderes mitnehmen.

In der Stadtbibliothek Heimsheim im Enzkreis wird der Nachhaltigkeitsgedanke auf verschiedene Art und Weiße umgesetzt. SWR Foto: Johannes Stier

Drei Damen und vier Herren machen Dinge wieder ganz

Konsequenterweise wird auch ein Repaircafé angeboten, das war Tina Kühnle-Häcker wichtig, und sie hat es mal eben umgesetzt. Dafür wurden drei Damen und vier Herren mit entsprechendem Wissen rekrutiert. Kontakte sind wichtig, die Vernetzung zum Beispiel mit der Volkshochschule und anderen Institutionen, sagt die Leiterin. "Ich bin der Motor, meine Mitarbeiter und die Ehrenamtlichen sind das Benzin", sagt die umtriebige 58-Jährige. Der Erfolg gibt ihr recht: Die vergleichsweise kleine Stadtbibliothek Heimsheim wird von jährlich rund 27.000 Nutzerinnen und Nutzer aufgesucht.

Blick vom ersten Stock in der Stadtbibliothek auf die Kinderecke. SWR Foto: Johannes Stier

Die Welt zum Mitnehmen in der Stadtbibliothek

Ein überschaubarer Etat und ein kleines Personalteam stehen hinter der Stadtbibliothek in Heimsheim. Das Angebot dagegen ist überwältigend: Erleben kann man in der alten Zehntscheuer zum Beispiel "Bilderreisen", das sind Reiseberichte von Privatpersonen. Es gibt Leseförderung mit einem echten Hund oder einen Computerkurs zum Thema Internet.

Wer will, kann hier alte Batterien, Korken oder gebrauchte Handys abgeben, aber auch fair gehandelte Schokolade kaufen. Es gibt ein Erzählcafé oder den Bücherspaß für Babies. Und dabei wird die Stadtbibliothek Heimsheim ihr Angebot auch in Zukunft ständig weiter ausbauen, sagt die Leiterin Tina Kühnle-Häcker: