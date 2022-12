Pforzheim: Spedition verteilt Weihnachtstüten an Lastwagenfahrer

Lastwagenfahrer sind auch an Weihnachten unterwegs, fern von Heimat und Familie. Eine Spedition aus dem Enzkreis verteilt bundesweit Süßigkeiten, auch an der A8 bei Pforzheim.

Tütchen mit süßen Leckereien haben zwei Azubis der Spedition Benzinger, Steffen Reiff und Medin Cetic, an den beiden Weihnachtsfeiertagen auf den Rastplätzen an der Autobahn verteilt. Dort wo viele Lastwagenfahrer in ihren Fahrzeugen Weihnachten verbringen mussten, viele hunderte Kilometer von ihrer Familie und der Heimat entfernt.

Medin Catic und Steffen Reiff von der Spedition mit einem Karton voller Geschenktüten für die Brummifahrer auf einem Autobahnrastplatz an der A8 bei Pforzheim. SWR Daniel Günter

Eine Anerkennung sollen die kleinen Geschenke sein, so die Idee. Für die Arbeit die die "Trucker" leisten und auch ein kleines Trostpflaster für ein Weihnachten, das auf einer Raststätte oder in der Kabine eines Lkw verbracht wird. Schon seit vielen Jahren dürfen sich Lastwagenfahrer über eine kleine Bescherung neben der Autobahn freuen.

"Meine Leute haben gesehen, dass viele Lkw-Fahrer an den Parkplätzen stehen und Pause machen müssen. Teilweise 3-4 Tage je nachdem wie Weihnachten fällt. Da haben sie meinen Leuten leid getan und gesagt, denen müssen wir ein kleines Geschenk bringen.“

Die Mitarbeiter der Spedition beschenken am Autobahnrastplatz an der A8 Brummifahrer, die über Weihnachten nicht zu Hause sein können. SWR Daniel Günter

Vor zehn Tagen wurde in der Spedition angefangen die kleinen Tüten mit Naschereien zu packen. Am Ende waren es etwa 1.000 Geschenktüten, die verteilt wurden. Bei uns in der Region, in Baden-Württemberg, aber auch an anderen Ecken in Deutschland, zum Beispiel in der Nähe von Dresden.

Regen und wenig Weihnachtsstimmung

Auf einem Rastplatz an der Autobahn rechnen Fernfahrer nicht mit einer Bescherung, während sie bei Regenwetter im Lastwagen sitzen. Doch dann tauchen die Mitarbeiter der Spedition auf und verteilen Geschenke. Lkw-Fahrer Mikola aus der Ukraine hat sich darüber gefreut, dass da jemand an ihn denkt und über die kleine Tüte mit Süßigkeiten.

Speditionsmitarbeiter Steffen Reiff und Brummifahrer Mikola aus der Ukraine, der über Weihnachten nicht zu Hause sein kann. SWR Daniel Günter

Für jeden Trucker eine Weihnachtstüte

Sind bei einem Lastwagen die Vorhänge zugezogen, weil der Fahrer ruht oder er ist gar nicht in seiner Kabine anzutreffen, wurde trotzdem beschert. Die kleine Weihnachtsüberraschung wurde auf die Trittbretter des Fahrzeugs gelegt. Die Fernfahrer, die anzutreffen sind, freuen sich über das süße Geschenk und sind dankbar für den unerwarteten Kontakt.