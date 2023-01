Raclette, "Dinner for One", Feuerwerk - das Programm an Silvester ist für viele jedes Jahr gleich. Ganz nach dem Motto: "The same procedure as every year". Es gibt aber auch Überraschungen.

Die Silvesterfeiern sind wieder fast wie früher vor Corona - inklusive Feuerwerk. Viele Menschen verbinden mit dem Jahreswechsel feste Rituale und Bräuche. Wir haben uns umgehört, welches Programm die Menschen in Karlsruhe für die Silvesternacht haben - neben Raclette: Traditionen und Gedanken zur Jahreswende Viele Menschen verbinden mit Silvester feste Rituale und Bräuche, die sie jedes Jahr zum Jahreswechsel wiederholen. 2022 - was war das für ein Jahr? Ein gutes, auf das wir anstoßen können? Oder eher nicht so prickelnd? Leonie Allinger hat in Karlsruhe nachgefragt. Video herunterladen (6,3 MB | MP4)