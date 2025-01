per Mail teilen

In Pforzheim haben unbekannte Räuber am Mittwoch Vormittag ein Juweliergeschäft überfallen. Die Täter waren offenbar bewaffnet und sind flüchtig. Die Fahndung nach ihnen läuft.

Am Mittwoch haben Unbekannte in Pforzheim ein Juweliergeschäft überfallen. Kurz vor elf betraten laut Polizei Pforzheim zwei maskierte Männer das Juweliergeschäft in der Pforzheimer Nordstadt. Einer von ihnen sei bewaffnet gewesen. Den Angaben zufolge brachten die Täter den Juwelier, der sich alleine im Laden befand, gewaltsam zu Boden. Der Inhaber sei aber unverletzt geblieben.

Auf der Flucht trennten sich die Täter

Danach entwendeten sie Schmuck im mittleren fünfstelligen Wert. Anschließend flüchteten die Männer zu Fuß. Kurz darauf hätten sie sich getrennt, so ein Polizeisprecher. Die Fahndung nach ihnen laufe auf Hochtouren.

Polizei sucht Zeugen

Einer der beiden Männer war laut Polizei knapp 1,90 Meter groß, von schmaler Statur, trug helle Sneaker, dunkle Jacke, helles Oberteil und eine dunkle Mütze. Der zweite Täter war ca. 1,60 Meter groß, trug dunkle Sneaker und helle, über die Hose gekrempelte Socken. Auch er trug eine dunkle Mütze. Beide Männer trugen zur Tatzeit schwarze Jacken und schwarze Masken. Die Polizei Pforzheim bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.