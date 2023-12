per Mail teilen

Durch den zunehmenden Online-Handel kommt es in Pforzheim zu Leerständen in der Innenstadt. Die Stadt geht ungewöhnliche Wege, um gegen das Aussterben der Innenstadt zu kämpfen.

Im Rahmen eines sogenannten "City-Immobilien-Dialogs" hat die Stadt Pforzheim Eigentümer leer stehender Objekte und potenzielle Nutzerinnen und Nutzer zusammengebracht. Insgesamt sieben Leerstände wurden besucht.

Interessenten für Leerstände gewinnen

Die Aktion ist Teil des Förderprojekts "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren". So werde ermöglicht, Flächen und Objekte zu zeigen, in die man normalerweise nicht hereinkomme, so Oliver Reitz, Betriebsleiter Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim.

Jeder Leerstand ist einer zu viel.

Oliver Reitz, Betriebsleiter Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim Stadt Pforzheim

Dicht gedrängt inspiziert die Gruppe einen Leerstand. Beste Innenstadtlage mit Blick auf den Marktplatz. Manche Objekte stünden dennoch schon jahrelang leer, so Reitz weiter. Die Stadt sei an einer optimalen Nutzung interessiert: "Es geht darum, nachhaltig zu denken. Wir wollen nicht den Ein-Euro-Shop oder den Billigfrisör."

Pforzheim will dem Strukturwandel in Innenstadt begegnen

Bernd Willam ist Inhaber von Verde Immobilien und macht bei der Leerstände-Tour mit großem Interesse mit.

Der Leerstand hat extrem zugenommen und ich finde es sehr gut, dass die Wirtschaftsförderung in Pforzheim zum ersten Mal Investoren und Anbieter zusammenbringt.

Ob das Treffen funktioniert? Willam ist von der Idee überzeugt: "Ich sehe das sehr positiv. Bis jetzt muss ich sagen, es ist gut organisiert und man muss aktiv werden für die Stadt, um wieder eine Lebendigkeit reinzubringen." Willam bewertet als Gutachter auch Immobilien und unterstreicht, dass die leer stehenden Objekte oft in einem schlechten energetischen Zustand seien. Sanierungen würden helfen um die Attraktivität zu erhöhen.