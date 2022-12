Nikolaus-Dampffahrt von Karlsruhe nach Bad Herrenalb

Schon seit Mitte der 1980er Jahre gibt es die Nikolaus-Dampffahrt von Karlsruhe durch das Albtal. Auch am Samstag war der Nostalgiezug wieder unterwegs, mit viel Dampf und echten Nikoläusen.

Die traditionellen Nikolausfahrten der Ulmer Eisenbahnfreunde sind ein Höhepunkt des zweiten Adventswochenendes in Karlsruhe. Weißer Rauch stieg am Samstagvormittag auf der Albtalstrecke bei Karlsruhe auf. Wegen der kalten Temperaturen war der besonders gut zu sehen.

Die Nostalgie-Dampflok feierte im vergangenen Jahr ihren 100. Geburtstag. Die Einnahmen aus der Nikolausfahrt gehen in die Instandhaltung der Dampflok. Die Nikoläuse hatten einige Geschenke dabei, die beim Stopp am Bahnhof in Bad Herrenalb ein Lächeln in die Gesichter der Kinder zauberten. Lange Warteschlangen gab es für die Erinnerungsbilder an der dampfenden Lok.

Schnappschuss auf der historischen Lok SWR Teo Jägersberg

Und wer im Zug bei den Nikolausliedern mitsang, konnte noch mal auf die Großzügigkeit der Männer in den roten Mänteln hoffen.