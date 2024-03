per Mail teilen

Am Dienstag ist der Nackte Mann wieder zum Karlsruher Wildparkstadion zurückgekehrt. Die Steinskulptur wurde restauriert, über vier Jahre war sie weg.

Der Nackte Mann steht wieder vor dem Karlsruher Wildparkstadion. Die Steinskulptur ist vor allem als beliebter Treffpunkt der KSC-Fans bekannt. Mehr als vier Jahre lang war die Statue bei einem Steinmetz in Kuppenheim (Landkreis Rastatt). Dort wurde das Kunstwerk restauriert. Seit 1958 steht der Nackte Mann vor dem Wildpark.

Fans begrüßen Nackten Mann in Karlsruhe

Der Nackte Mann wurde am Dienstagmorgen in Kuppenheim verladen. Mit einem Lkw wurde die Statue nach Karlsruhe gebracht. Am Dienstagvormittag wurde sie wieder aufgestellt. Fans haben das Ereignis begleitet.

Wo treffen wir uns? Beim Nackten Mann! Es war immer die Anlaufstelle für alle. Den jetzt hier zu sehen, wie er sich im Moment gerade erhebt und gleich auf dem Sockel steht, ist schon toll.

Die Figur ist nicht an ihrem alten Platz zu finden, sondern steht jetzt an der Südost-Seite beim Zugang der KSC-Fans. Dort soll der "Nackte Mann" künftig die Fans begrüßen.

Es ist eine Symbolfigur für KSC-Fans. (...) KSC und Nackter Mann ist eins.

SWR-Reporter Johannes Stier war dabei, als der Nackte Mann wieder aufgestellt wurde:

Nackter Mann ist besonderer Auftrag für Steinmetz

Für Steinmetz Bernhard Binder war die Restaurierung ein ganz besonderer Auftrag.

So ein Objekt macht man nur einmal im Leben.

Binder hat Risse geschlossen und der Skulptur auch die Originalfarbe Eierschalenweiß wieder zurückgegeben.

Rund drei Meter groß und hunderte Kilo schwer ist die Betonskulptur vom Nackten Mann - ohne Sockel. Die Jahrzehnte bei Wind und Wetter vor dem Wildparkstadion hatten dem Kunstwerk schwer zugesetzt. Einst weiß, war die Skulptur grau geworden und VfB-Fans hatten sie mit roter Farbe verunstaltet.