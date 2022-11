Statue vor dem KSC-Stadion Karlsruhe beim Steinmetz

Das Stadion wird neu gebaut, die bekannte Skulptur des Nackten Mannes vor dem KSC-Stadion darf sich eine Auszeit genehmigen. Die Statue ist zur Schönheitskur bei einem Steinmetz.

Wenn die Rede vom Nackten Mann ist, wissen KSC-Fans und Karlsruher sofort Bescheid: Gemeint ist kein Flitzer auf dem grünen Rasen, sondern die Skulptur des Karlsruher Bildhauers Emil Sutor. Seit 1958 steht der Nackte Mann vor dem Wildparkstadion und ist von dort nicht mehr wegzudenken. Seit zwei Jahren allerdings ist er in der Obhut eines Steinmetzes in Kuppenheim. Während das Stadion in Karlsruhe gebaut wird, wird auch die berühmte Skulptur restauriert.

Zwei Tonnen Beton

Etwa zweieinhalb Meter groß und knapp zwei Tonnen schwer ist sie, die schlanke Betonskulptur vom Nackten Mann. Die Jahrzehnte bei Wind und Wetter vor dem Wildparkstadion hatten dem Kunstwerk schwer zugesetzt. Einst weiß, war die Skulptur grau geworden und VfB-Fans hatten sie mit roter Farbe verunstaltet. Für Steinmetz Bernhard Binder hieß das viel Arbeit. Im Prinzip war es eine Rundumkur, erklärt der Fachmann.

"Da waren natürlich etliche Farbschichten die drauf waren, aus unterschiedlichen Zeiten - Verschmutzungen, Verschmierungen, Graffittiähnliches. Die mussten vorsichtig abgetragen werden, natürlich ohne die Betonhaut zu verletzen."

Steinmetz Bernhard Binder aus Kuppenheim in seiner Werkstatt SWR Foto: Patrick Neumann

Schicht für Schicht arbeiteten sich die Experten vom Steinmetzbetrieb Binder an die Originaloberfläche der Skulptur vom Nackten Mann heran. Steinmetz Niels Weiß war an der Reinigung des Objekts mit Hochdruckreiniger und Entlacker beteiligt. So wurde der Nackte Mann wieder behutsam optisch in seinen urspünglichen Zustand zurückversetzt. Dabei wurden auch Risse geglättet und Beschädigungen durch Witterungseinflüsse repariert.

"Ist halt schon auch eine große Ehre, ich bin selber auch KSC Fan. Schon auch cool, wenn man dann mal an so einem Projekt arbeiten darf!"

Für Steinmetz Bernhard Binder, der sonst mit seinem Team Kirchen und andere historische Gebäude restauriert, war die etwa vierwöchige Arbeit am Nackten Mann etwas ganz Besonderes. Und auch seine Kunden reagieren ungewöhnlich auf die bekannte Skulptur aus Beton. Etliche Anfragen gab es, erzählt Bernhard Binder, ob man sich vor dem Nackten Mann in der Werkstatt fotografieren dürfe.

Skulptur wartet geschützt auf ihren Rücktransport

Seit einigen Monaten ist der Statue fertig restauriert. Gut geschützt vor Wind und Wetter wartet sie in der Halle des Kuppenheimer Steinmetzbetriebs auf ihren Einsatz am neuen Stadion. Noch ist unklar, wann sie dort wieder aufgestellt wird. Solange dort noch Baufahrzeuge herumfahren, auf alle Fälle nicht, das wäre zu gefährlich, meint Bernhard Binder. Und so wartet der Nackte Mann darauf wieder seinen Platz vor dem Wildparkstadion in Karlsruhe einzunehmen.