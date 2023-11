A8 bei Pforzheim nach Unfall wieder frei

Die A8 bei Pforzheim ist nach einem Unfall mit drei beteiligten Lkw in Richtung Stuttgart vorübergehend gesperrt worden. Ein Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt.

Nach einem Lkw-Unfall ist die A8 bei Pforzheim in Richtung Stuttgart am Montagvormittag vorübergehend gesperrt worden. Laut Polizei war ein Lkw an einem Stauende auf einen anderen Lkw aufgefahren, welcher auf einen weiteren Lkw geschoben wurde. Der Fahrer wurde eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen. Auch eine Lkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Kilometerlanger Stau auf A8 bei Pforzheim

Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Am späten Vormittag konnte zunächst eine Spur auf der A8 wieder freigegeben werden. Am Nachmittag waren alle Spuren wieder frei. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.