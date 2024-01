Lkw fährt auf A5 bei Karlsruhe-Durlach in Stauende

Ein Lkw ist am Montag auf der A5 bei Karlsruhe-Durlach in ein Stauende gefahren. Die Autobahn musste kurzzeitig gesperrt werden, es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Ein Lkw-Fahrer hatte laut Polizei am Montagmittag auf der A5 in Richtung Basel ein Stauende übersehen. Er prallte in einen stehenden Lastwagen vor ihm. Das Fahrerhaus wurde dabei an der Beifahrerseite aufgerissen. Der Unfallverursacher blieb nach Polizeiangaben unverletzt, er habe aussteigen können.

Die Autobahn musste in Richtung Basel zur Reinigung gesperrt werden. Sie war am frühen Nachmittag wieder frei. Es hatte sich ein kilometerlanger Stau auf der A5 zwischen Bruchsal und Karlsruhe-Durlach gebildet. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte die Polizei noch nicht abschätzen.