Langer Stau am Dreieck Karlsruhe: Lkw-Unfall auf der A5

Auf der A5 kam es am Mittwoch nach einem Lkw-Unfall bei Karlsruhe zu Verkehrsbehinderungen. Laut Polizei waren am Mittag zwei Lkw zusammengestoßen. Ein Fahrer wurde verletzt.

Nach einem Lkw-Unfall kam es auf der A5 bei Karlsruhe in Fahrtrichtung Norden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Laut Polizei waren am Mittwochmittag in Höhe der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte zwei Lastwagen aus noch unbekannter Ursache zusammengestoßen.

Lkw-Fahrer musste befreit werden

Der Fahrer eines Lkw wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Wegen der Bergungsarbeiten waren zeitweise zwei von drei Fahrspuren in Richtung Norden gesperrt. Es kommt zu kilometerlangen Staus.