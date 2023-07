Leichtverletzte nach Klebe-Protest der "Letzten Generation" in Karlsruhe

per Mail teilen

In Karlsruhe ist es am Freitagabend zu einem Klebe-Protest der Klimaaktivisten der "Letzten Generation" gekommen. Dabei wurde eine der Aktivistinnen leicht verletzt.

Bei einer Protest-Aktion der "Letzten Generation" in Karlsruhe ist am Freitagabend eine Aktivistin leicht verletzt worden. Sie hatte sich als eine von insgesamt drei Aktivisten auf der Fahrbahn am Einkaufszentrum Ettlingen Tor mit einem weiteren Protestierenden festgeklebt. Dabei war einer der Aktivisten - wie meist üblich - nicht festgeklebt, um eine Rettungsgasse zu ermöglichen.

Hand der Aktivistin überrollt

Als schließlich ein Auto vorbeifahren wollte, überrollte dieses die Hand der Aktivistin. Diese soll sich laut einem Zeugen außerdem noch den Kopf an dem Auto gestoßen haben. Der Wagen flüchtete, die Aktivistin wurde ärztlich versorgt. Auf Nachfrage des SWR erklärte die "Letzte Generation", der Aktivistin gehe es gut. Die Polizei fahndet nach dem Auto.

Eine Aktivistin der "Letzten Generation" wird in Karlsruhe ärztlich versorgt, nachdem ihre Hand von einem Auto überrollt wurde. SWR SWR/ Felix Wnuck

Protest ging rund eine Stunde

Insgesamt dauerte der Protest gut eine Stunde, der Verkehr wurde nur gering gestört. Die Feuerwehr rückte an, die Aktivisten wurden von der Straße gelöst. Die Aktion der letzten Generation richtet sich gegen die Klimapolitik der Bundesregierung. Laut der "Letzten Generation" handelte es sich um die dritte Aktion der Gruppierung in Karlsruhe in diesem Jahr.