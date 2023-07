Diebstähle, Einbrüche, Überfälle: Kriminelle Kinderbande in Karlsruhe - Behörden ratlos

Eine Gruppe krimineller Kinder beschäftigt seit einiger Zeit die Karlsruher Behörden. Auf ihr Konto gehen nicht nur Bagatelldelikte, sondern auch Beutezüge im großen Stil.

Die Liste der Fälle ist lang: zahlreiche Einbrüche, Diebstähle und Raubüberfälle. Sogar Autos wurden geklaut, mit denen die minderjährigen Täter durch Karlsruhe gefahren sind. Verantwortlich für diese Taten ist keine Verbrecherbande von Erwachsenen, sondern Kinder.

Kinder zeigen hohe kriminelle Energie

Die Karlsruher Polizei ist den Tätern schon länger auf der Spur. Die meisten sind zwischen 12 und 13 Jahre alt. Wie groß die Gruppe ist, können die Ermittlerinnen und Ermittler nicht wirklich sagen. Sie sind scheinbar nicht organisiert, agieren oft spontan und in unterschiedlichen Konstellationen. Die Kinder haben eine unterschiedliche Herkunft, kommen aus den verschiedensten sozialen Schichten, so die Polizei. Was sie gemeinsam haben: eine extrem hohe kriminelle Energie.

Keine von Erwachsenen geführte Bande

Woher die kriminelle Energie kommt, kann die Karlsruher Polizei schwer einschätzen. Die Kinder hätten nichts mit den Banden zu tun, die vor einigen Jahren in der Region unterwegs waren. Damals wurden Minderjährige von Erwachsenen aus Frankreich für Diebstähle über die Grenze geschickt. Das sei diesmal nicht der Fall, so die Polizei. Die Karlsruher Kindergruppe agiere selbstständig.

"Das ist ein Extremfall. So etwas haben wir hier noch nicht erlebt."

Das nötige Wissen für ihre Straftaten haben sich die Kinder offenbar im Internet angeeignet. Wann immer sich eine Gelegenheit bietet, schlagen sie zu. Ihre Beute findet sich später oft irgendwo weggeworfen wieder. Den nötigen Kick liefert offenbar nur die nächste Straftat.

Kinder müssen keine Strafe fürchten

Für die Polizei in Karlsruhe ist der Umgang mit kriminellen Kindern schwierig. Strafrechtlich kann man sie erst ab einem Alter von 14 Jahren belangen. Dass wissen die Betroffenen offenbar auch und nutzen es aus, so die Polizei. Trotzdem wird versucht, mit verschiedenen Maßnahmen auf die Kinder einzuwirken. Hier kommt die Stadt Karlsruhe ins Spiel.

"Keine Maßnahme greift. Aktuell bleibt uns nur abzuwarten, bis die Täter 14 sind."

Karlsruher Behörden sind ratlos

Sozialbürgermeister Martin Lenz (SPD) ist gut mit dem Fall vertraut. Die Stadt hat schon mit allen möglichen Mitteln versucht auf die Kinder einzuwirken, bislang vergeblich. Lenz spricht von sogenannten Systemsprengern. Diese Kinder lassen sich trotz unzähliger Gespräche nicht von ihrem Handeln abbringen, so der Sozialbürgermeister. Der letzte Schritt wäre die Unterbringung der Kinder in einer geschlossenen Jugendeinrichtung. Die wollen die Karlsruher "Problemfälle" aber nicht aufnehmen. Das lässt auch Bürgermeister Martin Lenz ratlos zurück.

Konsequenzen für die Zukunft

Zumindest in Zukunft könnte das Verhalten der Kinder aber Konsequenzen haben. Wer einen Führerschein oder einen Ausbildungsplatz will, der muss auch die charakterlichen Eigenschaften dafür mitbringen. Die Liste an Verfehlungen der Karlsruher Kinderdiebe hingegen ist lang. Das wird ihnen irgendwann mehr Probleme bereiten, als sie sich aktuell vorstellen können, so die Polizei.

Und sollten sie auch mit 14 weiter kriminell bleiben, dann erwarten die Kinder deutlich härtere Strafen als üblich. Denn ihre Vorgeschichte bleibt.