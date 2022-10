Schloss Stutensee: Chance für junge Menschen in Not

Immer mehr Familien brauchen Hilfe, weil sie mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert sind. Die Jugendeinrichtung Schloss Stutensee bietet dabei gezielte Unterstützung.

Die Jugendeinrichtung Schloss Stutensee (Kreis Karlsruhe) steht vor großen Herausforderungen. Steigende Flüchtlingszahlen mit vielen minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen müssen im Auftrag des Landkreises Karlsruhe in neuen Wohngruppen untergebracht werden. Außerdem wachsen in vielen Familien die Zukunftsängste und finanziellen Nöte. Die Jugendeinrichtung in Stutensee reagiert auf diesen steigenden Bedarf mit vielfältigen Hilfsangeboten.

"Wir spüren aktuell steigenden Druck auf die Familien. Viele Eltern sind verunsichert und haben große Ängste vor der Zukunft. Da setzen wir mit unseren Hilfen an."

In einer SWR-Serie tauchen wir ein in den Alltag der Menschen im Schloss Stutensee: Wie leben die Kinder und Jugendlichen dort, wie die Mitarbeiter? Wie sieht moderne Jugendhilfe in der Praxis aus, die heute nichts mehr gemein hat mit dem verstaubten Bild einer "Besserungsanstalt", in der junge Menschen früher gedrillt und bestraft wurden, damit sie gehorchen.

Samuel: Alltag in einer Wohngruppe

Der 13-jährige Samuel ist einer von 68 Jugendlichen, die in einer festen Wohngruppe mit Gleichaltrigen in Schloss Stutensee wohnen. Weil es zuhause in seiner Familie viele Probleme gab, lebt Samuel zusammen fünf Jugendlichen und erwachsenen Betreuern in einem der Häuser auf dem Gelände und geht dort auch zur Schule. Eingesperrt ist Samuel nicht: In Absprache darf er Schloss Stutensee auch stundenweise verlassen, etwa um zum Fußballverein zu fahren, oder einen Ausflug nach Karlsruhe zu machen.

Familienhilfe und Tiertherapie gefragt

Schon seit über 100 Jahren ist die Jugendeinrichtung Schloss Stutensee in der Erziehungsarbeit aktiv. Von der Kita über verschiedene Tagesgruppen, Wohngruppen für Minderjährige bis hin zur geschlossenen Unterbringung für straffällig gewordene Jugendliche reichen die Hilfsangebote für junge Menschen. Besonders gefragt sind aktuell die Angebote der Mobilen Hilfen: Ein Team von 30 Familienhelferinnen besucht täglich betroffene Familien, um sie bei kleinen und großen Alltagsproblemen zu unterstützen. Auch die tiergestützte Therapie hat einen festen Platz im heilpädagogischen Angebot für Kinder und Jugendliche.

Explodierende Heizkosten

Personalmangel bei Fachkräften und galoppierende Kosten erschweren die Arbeit der Jugendhilfe zunehmend, so Geschäftsführer Jens Brandt. So sind allein die Heizkosten in diesem Jahr um 150 Prozent angestiegen. Diese Kosten belasten den Träger und müssten in Gestalt neuer Jugendhilfe-Sätze auf eine neue Grundlage gestellt werden, so Brandt.