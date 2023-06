Die Wartezeit für einen Schwimmkurs in der Region Karlsruhe sind lang. Eine Firma aus Pfinztal will mit einem Aktionstag Alternativen schaffen.

Unterricht mal anders: Am Epplesee in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) versammelten sich am Dienstag rund 140 Schülerinnen und Schüler aus Karlsruhe. Mit einem Wassererlebnistag will eine Firma aus Pfinztal, die auf Sicherheit im Wasser spezialisiert ist, Kindern beibringen, auf was sie an einem Badesee achten müssen.

"Wir wollen Kindern die Möglichkeit bieten, sich am Freiwasser sicher bewegen zu können."

SWR-Reporterin Fabiola Germer hat die Kinder beim Erlebnistag begleitet:

Wartezeit bei Schwimmkursen in Region Karlsruhe bis zu drei Jahren

Zur Sicherheit im Wasser gehören nicht nur die bekannten Baderegeln. Auch sich selbst über Wasser zu halten gehört zur Sicherheit im Wasser. Dabei helfen unter anderem Schwimmkurse. Laut DLRG dauert es aber aktuell im Stadt- und Landkreis Karlsruhe bis zu drei Jahre, bis man einen Platz bekommt.

Sicherheit im Wasser: Katja Imhof vom DLRG erklärt, was man beachten muss. SWR

Katja Imhof vom DLRG, die auch bei dem Aktionstag dabei ist, beschreibt diese Situation als gefährlich. Als Gründe für die lange Wartezeit nennt sie zum Beispiel die Corona-Krise. Auch der Ukraine-Krieg habe seinen Teil dazu beigetragen. "Viele kommen nach Deutschland, die auch nicht schwimmen können. Wo das auch gar nicht in deren Kultur verankert ist", erklärt Imhof. Dadurch gebe es einfach lange Wartezeiten.

Erlebnisstationen am Baggersee sollen Einblick geben

Nicht nur die Bewegung im Wasser steht an den beiden Tagen auf dem Plan. Die Kinder lernen auch, wie man sich an einem Baggersee richtig verhalten sollte. Dazu gehört neben dem Umweltschutz, dass man nicht leichtsinnig in ein fremdes Gewässer reinläuft, erklärt Katja Imhof. Sie demonstriert den Kindern bei der Station "Sicherheit im Wasser", dass es in einem Baggersee auch plötzlich sehr tief werden kann.

Aktionstage sollen Kinder motivieren

Kann man in dieser kurzen Zeit schwimmen lernen? Christopher Furhop sagt, es seien Impulse, die sie mit den Aktionstagen geben. Sie wollen damit motivieren und sehen aber auch die Eltern in der Verantwortung und nicht nur Ehrenamtliche des DLRG.

"Wie sollen ein paar ehrenamtliche Leute ermöglichen, dass Deutschland schwimmen kann?"

Es sei auch eine Aufgabe der Gesellschaft, Kindern das Schwimmen beizubringen. Die Idee mit den Aktionstagen sei auch, zur Selbstinitiative anzuregen.