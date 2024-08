Keine Einigung zwischen KSC und Gondorf vor Gericht

per Mail teilen

Wie lange ist Gondorfs Vertrag gültig? Diese Frage konnte vor Gericht nicht geklärt werden. Wegen entsprechender Formulierungen im Vertrag und wegen des öffentlich verkündeten Karriereendes ging man beim KSC offensichtlich vom Vertragsende zum 30. Juni dieses Jahres aus. Gondorfs Anwalt sagte dagegen in der Verhandlung, der Vertrag habe sich aufgrund der hohen Zahl der Einsätze des Spielers in der vergangenen Saison automatisch verlängert und gelte immer noch. Einen Einigungsvorschlag des Richters verbunden mit einer Abfindung für Gondorf lehnte der KSC ab. Das Arbeitsgericht will nun Anfang Dezember entscheiden.