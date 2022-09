Investorenpläne für Bad Herrenalber Schweizerwiese vorgestellt

Ein Investor will die Siebentäler Therme und einen Teil der Schweizerwiese in Bad Herrenalb (Kreis Calw) kaufen. Einzelheiten hat die Stadt am Dienstag bekannt geben.

Der Kaufinteressent ist in der Stadt kein Unbekannter. Er betreibt im Kurpark ein Hotel, ist aber auch in Baden-Baden und in seinem Heimatland Türkei engagiert. Zu einem symbolischen Preis will der Investor das sanierungsbedürftige und defizitäre Thermalbad kaufen. Damit soll die Garantie eines mindestens zehnjährigen Weiterbetriebs verbunden sein. Allerdings möchte er darüber hinaus auf der angrenzenden Schweizerwiese ein Spaßbad mit Wasserrutschen und anderen Attraktionen errichten.

Verlockendes Angebot mit Risiken

Das Angebot klingt zunächst verlockend. Hätte die Stadt damit doch einen finanziellen Klotz vom Bein, der den Stadtsäckel jährlich mit einem Millionenbetrag belastet. Gleichzeitig bekäme Bad Herrenalb ein Zugpferd, das es in dieser Art in der weiteren Umgebung nicht gibt. Doch noch sind viele Fragen ungeklärt. Vor allem ist allen Beteiligten klar: bei einem Verkauf wäre die geplante Sanierung erst mal hinfällig. Ob der Investor noch Geld in das sanierungsbedürftige Bad steckt, ist momentan völlig offen, Insofern ist auch Bürgermeister Klaus Hoffmann (parteilos) noch hin- und hergerissen, wie er zugibt.

"Was ist besser: die Entlastung des Haushalts oder die Gefahr, dass eine Ruine entsteht? Das ist ein wahnsinniger Abwägungsprozess, der uns in den nächsten Wochen begleiten wird.“

So soll der vom Investor geplante Badepark aussehen Pressestelle Ümit Karadavut

Eigentlich komme das Angebot zur Unzeit, heißt es im Herrenalber Rathaus. Der Grund: über die Zukunft der Schweizerwiese, auf der sich auch die Siebentäler Therme befindet, wird seit langem heftig diskutiert. Die Bad Herrenalber hüten das Naherholungsgebiet Schweizerwiese wie ihren Augapfel. Pläne einer Wohnbebauung scheiterten im vergangenen Jahr am Protest der Bürgerschaft.

"Es tut mir leid, ich bin nicht derjenige, der das Angebot geschickt hat. Aber wir müsse es ja trotzdem mal prüfen."

Bürgerschaft soll informiert werden

Deswegen sollen zunächst die Bürger über die Offerte informiert werden. Bereits nächste Woche gibt es eine Info-Veranstaltung. Ende September wird sich der Gemeinderat mit dem Thema beschäftigen. Das Angebot des Investors annehmen oder ablehnen? Eine Entscheidung muss schon bald fallen, denn aktuell plant die Stadt, die Therme für 13 Millionen Euro zu modernisieren. Die ersten Ausschreibungen stehen kurz bevor. Soll man weitermachen oder nicht? – darüber muss in Bad Herrenalb schon bald Klarheit herrschen.