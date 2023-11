Hund totgebissen - nicht die erste tödliche Beißattacke im Kreis Karlsruhe

per Mail teilen

Vor wenigen Tagen ist ein Hund in Bad Schönborn (Landkreis Karlsruhe) Opfer einer Beißattacke geworden. Ein Wachhund des Tierparks soll für weitere Angriffe verantwortlich sein.

Ute Schanzenbach trauert um ihre Lina. Der Jagdhundmischling wurde vor wenigen Tagen von einem Wachhund des Kleintierparks in Bad Schönborn im Ortsteil Mingolsheim totgebissen. Die Frau war auf einer Gassi-Tour. Laut Polizei betrat sie morgens gegen neun Uhr mit ihrem Hund als erster Gast den Tierpark, als der Wachhund den Mischling angriff und tödlich verletzte.

Es ging alles ganz schnell. Meine Lina hatte keine Chance.

Die Hundebesitzerin ist auch Tage später noch von dem Ereignis schockiert. Beim Versuch, die beiden Hunde zu trennen, wurde sie selbst mehrfach in den Arm gebissen und musste mit einem Rettungswagen in Krankenhaus gebracht werden.

Lina hat die Beißattacke des Tierpark-Wachhunds in Bad Schönborn nicht überlebt. Ute

Nicht der erste Vorfall rund um den Kleintierpark Mingolsheim

Laut Polizei wurde bereits im Jahr 2022 eine kleine Hündin im Park von Wachhunden gebissen und so schwer verletzt, dass sie von einem Tierarzt eingeschläfert werden musste. Damals gab es zwei Wachhunde, einer sei in der Zwischenzeit verstorben.

2021 entwischten die beiden Hunde nach einer Autofahrt, als sie zurück in den Tierpark sollten. Ein Jogger, der in der Nähe unterwegs war, wurde von den Hunden umzingelt und in den Arm gebissen.

2020 entkamen die Hunde durch ein nicht verschlossenes Tor des Parks. Als sie einen anderen Hund angriffen, wollte der Hundebesitzer dazwischen gehen und wurde laut Polizei-Bericht "nicht unerheblich am Arm verletzt".

Wesensprüfung für Hund nach Beißattacke geplant

Der Kleintierpark in Bad Schönborn-Mingolsheim hält unter anderem Kaninchen, Schafe, Ziegen, Hühner und Pfaue. Die Hunde laufen nachts frei auf dem eingezäunten Gelände, um unter anderem Einbrecher abzuschrecken.

Im aktuellen Fall hat die Hundeführerstaffel der Polizei die Ermittlungen übernommen und soll eine Wesensprüfung des Hundes vornehmen. Es läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung. Die Hunde gehören dem Vereinsvorsitzenden. Gegen ihn richten sich die Ermittlungen.

Gemeinde Bad Schönborn wusste nicht von allen Fällen

Das Ordnungsamt von Bad Schönborn hatte nach der Beißattacke 2022 einen Maulkorb- und Leinenzwang beim Ausführen der Wachhunde verordnet. Von den Angriffen in den Jahren 2020 und 2021 habe man bisher nichts gewusst, sagt Ordnungsamtsleiter Dirk Vogel. Im jetzigen Fall wolle man erst einmal die Ergebnisse der polizeilichen Ermittlungen abwarten.

Ute Schanzenbach trauert um ihre Hündin Lina. Sie nennt den Wachhund des Kleintierparks nur noch "Bestie". Und sie macht sich große Sorgen, dass noch weitere Opfer folgen könnten: "Für Hunde, aber auch für Menschen, zum Beispiel auch für kleine Kinder, ist der Hund gefährlich."