Evangelische Landeskirche Baden diskutiert über das Thema Frieden

Der Einsatz für Frieden ist keine leichte Angelegenheit. Denn er erfordert Mut. Mut, sich gegen Gewalttäter zu stellen und vor allem, den Mut, die Wahrheit zu sagen. So gesehen kann man den russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill schwerlich als einen Mann des Friedens bezeichnen. Denn er hat nicht den Mut, sich gegen Wladimir Putin zu stellen. Stattdessen rechtfertigt er Russlands Krieg gegen die Ukraine als „metaphysischen Kampf gegen das Böse“.

Und wie steht es mit Papst Franziskus? Er wurde nach dem Videogespräch mit Kyrill mit einem bemerkenswerten Satz zitiert: „Diejenigen, die die Rechnung für den Krieg bezahlen, sind Menschen, es sind die russischen Soldaten und es sind die Menschen, die bombardiert werden und sterben“. Zitat Ende. Zeigt dieser Satz ein entschlossenes Eintreten für den Frieden? Ich meine: Nein! Denn auch Franziskus fehlte offensichtlich der Mut, die Wahrheit zu sagen: Nämlich, dass die Verantwortung für diesen Krieg beim russischen Präsidenten Putin liegt und er ihn sofort zu beenden hat.

Das finde ich schwach. Denn der Papst hat sich wiederholt öffentlich für Unterdrückte und Benachteiligte einsetzt. Und nun frage ich mich: Warum springt er nicht denjenigen bei, denen ein Krieg aufgezwungen wurde? Dies ist umso schmerzlicher, da ihn der Kiewer Oberbürgermeister wiederholt eingeladen hat. Denn die Anwesenheit des Papstes – so Vitali Klitschko wörtlich – sei entscheidend, um Leben zu retten und den Weg des Friedens zu ebnen.

Ehrlich gesagt, wünschte ich mir sehr, der Papst würde wirklich in die Ukraine reisen. Denn dies wäre nicht nur ein starkes Zeichen der Solidarität mit den Opfern des Krieges. Es wäre auch ein Schritt in Richtung der dringend benötigten Waffenruhe. Kurzum: Ein Friedenzeichen des Mutes und der Wahrheit. mehr...