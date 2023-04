Helfer rettet dreijähriges Kind aus der Enz in Pforzheim

Ein Passant hat in Pforzheim ein Kind aus der Enz gerettet. Der dreijährige Junge war zuvor mehrere hundert Meter weit weggespült worden.

Ein zufällig am Ufer vorbeilaufender Helfer hat in Pforzheim einem dreijährigen Kind das Leben gerettet. Der 47-Jährige zog den Jungen aus dem zehn Grad kalten Wasser der Enz, nachdem das Kind zuvor mehrere hundert Meter weiter weggespült worden war.

Helfer watet in die Enz und zieht Kind aus dem Wasser

Der Dreijährige war laut Polizei am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr zusammen mit seiner Mutter und Geschwistern am flachen Ufer der Enz am Rand der Pforzheimer Innenstadt unterwegs. Nach ersten Ermittlungen rannte das Kind plötzlich in den Fluss und wurde über eine Strecke von mehreren hundert Metern weggespült. Der Passant entdeckte das Kind, watete in die Enz und zog den Dreijährigen aus dem hüfthohen Wasser.

Erste Hilfe war erfolgreich

Eine Streife der Pforzheimer Polizei kümmerte sich um das zunächst nicht ansprechbare Kind und leistete Erste Hilfe. Kurz darauf kam der Dreijährige laut Polizei wieder zu Bewusstsein. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Neben Polizei, Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort, der jedoch nicht zum Einsatz kam.