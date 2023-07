per Mail teilen

In Straubenhardt (Enzkreis) läuft das Happiness Festival. Das ehemals kleine Festival zählt inzwischen zu den größten Open-Air-Festivals Süddeutschlands - das Familiäre bleibt.

Ursprünglich hat das Happiness Festival winzig angefangen. Eine kleine Bühne und ein paar relativ unbekannte Bands. Das Festival war zu dieser Zeit noch umsonst. Zwölf Jahre später zählt das Happiness Festival in Straubenhardt-Schwann zu den größten Open-Air-Festivals Süddeutschlands.

Rund 13.000 Besucher feiern auf Happiness Festival

Etwa 13.000 Besucherinnen und Besucher feiern an dem Wochenende auf der Veranstaltung. 27 Bands, Rapper und DJs treten auf - darunter im deutschsprachigen Raum bekannte Künstler wie die Band Kraftklub, die Sangerin Nina Chuba oder der Rapper Cro. Auf dem Happiness Festival können die Besucherinnen und Besucher die Stars hautnah erleben. Denn die Menschen kommen ganz nah an die Bühne ran.

Was das Besondere am Happiness Festival ist, hat SWR-Reporterin Mirka Tiede vor Ort herausgefunden:

Viele Kinder sind in Straubenhardt dabei

Unter den Feiernden sind nicht nur Erwachsene. Auch Kinder haben auf dem Happiness Festival ihren Spaß. Eine Mutter erzählt begeistert, dass ihre Tochter letztes Jahr zusammen mit ihrem Vater neugierig an dem Gelände vorbei gelaufen und dort von den Besucherinnen und Besuchern mit Handschlag begrüßt worden sei. Jetzt geht die gesamte Familie zum ersten Mal zusammen zu den Konzerten.

Im coolen Outfit zum Happiness Festival: letztes Jahr hat sie die Hände der Besucherinnen und Besucher abgeklatscht, heute geht sie mit der ganzen Familie selbst auf die Konzerte SWR Mirka Tiede

Am Einlass steht eine Mutter zusammen mit ihren Töchtern und wartet darauf, aufs Gelände gelassen zu werden. Sie fanden den Namen "Happiness" toll und haben sich deswegen die Tickets gekauft. Beim Verkauf packt die ganze Familie mit an. Ein Papa steht hinter der Bar und räumt Getränke ein, während seine Frau und die Tochter ihn dabei unterstützen.

Beim Happiness Festival im Enzkreis packt die ganze Familie mit an SWR Mirka Tiede

Das Team des Festivals ist eine große Familie

Auch das Organisations-Team ist eine große Familie. 50 Helferinnen und Helfer waren zwei Wochen lang auf dem Acker in Straubenhardt für den Aufbau im Einsatz. Alle gehörten von Anfang an zur Happiness-Familie, die gemeinsam die Buden, Bars und Sitzgelegenheiten zusammenzimmern und dekorieren - und das Event so zu einer einzigartigen Festivallandschaft machen.