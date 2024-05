Geothermie-Bohrung in Dettenheim genehmigt

Das Unternehmen darf wenige Kilometer nördlich von Dettenheim einen Bohrplatz errichten. Anfang des kommenden Jahres könnten die Bohrarbeiten beginnen, so die Behörde in Freiburg. Die Deutsche Erdwärme plant, Thermalwasser aus bis zu 3750 Metern Tiefe zu fördern. Das Wasser soll für Stromerzeugung und für Nahwärme verwendet werden. Das Unternehmen hat sieben Kilometer entfernt in Graben-Neudorf bereits eine Erdwärme-Bohrung durchgeführt. Man erwarte in Dettenheim Thermalwasser mit ähnlich hohen Temperaturen so Erdwärme-Geschäftsführer Herbert Pohl gegenüber dem SWR. Er gehe von einem Erfolg des Projekts aus,