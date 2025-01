Geldautomat in Graben-Neudorf gesprengt - Täter gehen leer aus

per Mail teilen

In Graben-Neudorf ist am frühen Freitagmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Die Polizei hat mit einem Hubschrauber nach den Tätern gefahndet.

Am frühen Freitagmorgen, gegen 4:40 Uhr, hat es in Graben-Neudorf (Landkreis Karlsruhe) einen lauten Knall gegeben. Unbekannte haben im Ortsteil Graben einen Geldautomaten gesprengt. Danach flüchteten die Täter. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei ist ein Sachschaden von rund 175.000 Euro entstanden. Der Tresor sei bei der Explosion zwar beschädigt worden, die Täter konnten offenbar aber kein Geld erbeuten.

Fahndung nach Tatverdächtigen bislang ohne Erfolg

Laut Polizei war am frühen Freitagmorgen ein Nachbar von der Explosion geweckt geworden und wurde Zeuge, wie zwei Männer die Bankfiliale verließen, in einen dunklen VW Golf stiegen und davonfuhren. Die Polizei startete eine Fahndung mit Großaufgebot – auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Fahndung blieb aber ohne Ergebnis und wurde am Morgen beendet. Personen wurden bei der Aktion nicht verletzt.

Zweite Geldautomatensprengung innerhalb einer Woche im Landkreis Karlsruhe

Bereits in der vergangenen Woche hatten Unbekannte in Stutensee einen Geldautomaten gesprengt. Auch in diesem Fall gingen die Täter leer aus und konnten kein Geld erbeuten. Einen Fahndungserfolg konnte die Polizei bislang nicht vermelden.