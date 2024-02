per Mail teilen

Vor zwei Jahren strandete die Familie Lotash nach ihrer Flucht aus der Ukraine in Deutschland. Mit einer eigenen Gaststätte erfüllt sie sich jetzt ihren Traum.

Am Samstag jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine. Viele Menschen mussten seit Kriegsbeginn flüchten und das Land verlassen. Zu ihnen gehört auch die Familie Lotash. Sie sind nach Deutschland geflohen und versuchen sich in Gaggenau im Kreis Rastatt etwas aufzubauen.

Eigene Gaststätte in Gaggenau als großes Ziel

Natalia und Volodymyr Lotash freuen sich, dass sie ein großes Ziel in Deutschland erreicht haben. Mit der Sprache klemmt es noch etwas, aber beruflich läuft es dafür umso besser. Die beiden haben seit Anfang des Jahres einen Gasthof gepachtet: Das Hofstüble in Gaggenau-Winkel. Idyllisch gelegen auf einem Pferdehof, mitten in der Natur.

Mir gefiel schon immer deutsche Gastronomie. Hier will ich diese mit der ukrainischen Esskultur verbinden.

Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, waren sie im Urlaub

Der Weg zur eigenen Gaststätte war steinig. Die beiden Ukrainer machten vor zwei Jahren Urlaub auf Sansibar. Währenddessen brach der Krieg in ihrer Heimat aus und sie konnten nicht mehr nach Hause reisen. Stattdessen kam die Flucht nach Deutschland. Sprachprobleme, Bürokratie – all das forderte die beiden Mittfünfziger und ihren 16-jährigen Sohn Artem sehr. Der allerdings hat sich über die Schule schon gut integriert und kann sehr gut Deutsch.

Das Gasthaus Hofstüble in Gaggenau SWR Patrick Neumann

Gastro in Deutschland, Hotelbetrieb in der Ukraine

Die Gaststätte in Gaggenau hat die Familie Lotash ohne behördliche finanzielle Zuschüsse auf die Beine gestellt. Die beiden sind allerdings erfahrene Gastronomen, haben seit vielen Jahren ein Hotel in Odessa, das auch noch parallel weiterläuft. So gut es von Deutschland aus eben organisierbar ist. Vor Ort kümmern sich Freunde und Familie um den Hotelbetrieb.

Viel Unterstützung für Familie aus der Ukraine

Große Hilfe kam von Johannes Flaig aus Durmersheim. Er ist ein Freund der Familie Lotash geworden und unterstützt sie, wo er nur kann. Johannes Flaig hilft bei Behördengängen, Verträgen und über all dort, wo es noch Sprachbarrieren gibt.

Die Familie Lotash will nicht mehr vom Jobcenter abhängig sein, das verdient Respekt!

Hilfe kommt auch von ukrainischen Landsleuten. Alexander Starodup vom "1. Verein Friedliche Vereinigte Ukraine" aus Rastatt sorgt dafür, dass das neue Gasthaus auch von der Bevölkerung angenommen wird. Er hofft darauf, dass sich im Lokal künftig Deutsche und Ukrainer treffen und miteinander anfreunden. Seit Öffnung des Lokals Anfang Januar habe es auch schon einige private Gesellschaften gegeben, die sich im Lokal haben bewirten lassen.

Lokal soll Treffpunkt für Menschen aus Deutschland und der Ukraine werden

Das Betreiberpaar Lotash will jetzt richtig durchstarten. Zur Zeit wird intensiv Deutsch gebüffelt. Denn die Familie Lotash will ihre Gäste nicht nur bewirten, sondern auch kennenlernen. Das zeigt auch das neue Motto des Hofstübles in Gaggenau: Du kommst als Gast und gehst als Freund!