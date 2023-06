Mäharbeiten lösen Flächenbrand in Gaggenau aus

In Gaggenau (Landkreis Rastatt) haben Mäharbeiten am Dienstagnachmittag einen Flächenbrand ausgelöst. Die Flammen sind auch auf ein angrenzendes Waldstück übergesprungen.

Gegen 15 Uhr am Dienstag ist bei Mäharbeiten ein Funke auf das trockene Wiesenstück in Gaggenau übergesprungen und hat den Brand ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, haben möglicherweise Motorsensen einen Stein gestreift, wodurch der Funkenflug entstanden sein könnte.

Feuer breitete sich auf Waldstück aus

Die etwa zwei Hektar große Fläche liegt laut Polizei direkt am Wald. Die Flammen sprangen auf einige Bäume über. Über dem Waldstück war zwischenzeitlich eine hohe Rauchwolke zu sehen. Am Abend liefen noch Nachlöscharbeiten und die Brandwache, um zu verhindern, dass Glutnester wieder aufflammen, so ein Polizeisprecher. Insgesamt habe es am Dienstag in der Region um Gaggenau acht zumeist kleine Flächenbrände gegeben.

Rauchwolke über Waldstück in Gaggenau Henry Mungenast / EinsatzReport24

Steilhanglage stellte Einsatzkräfte vor Herausforderungen

Da das Gelände sehr steil ist, gestalteten sich die Löscharbeiten laut Polizei schwierig. Es war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, um die Feuerwehr am Boden auf Glutnester oder Brandherde hinzuweisen und mit einem Löschbehälter aus der Luft auszuhelfen. Menschen und Gebäude waren von den Flammen demnach nicht gefährdet.