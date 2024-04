per Mail teilen

Ornithologen des NABU sind begeistert: Die beiden Fischadler, die schon 2023 ihre Küken bei Rastatt aufgezogen hatten, sind zurückgekehrt. Schon bald könnte neuer Nachwuchs kommen.

Das gibt es nur einmal in Baden-Württemberg: Ein Fischadler-Pärchen brütet laut dem Naturschutzbund NABU das zweite Jahr in Folge in einem Wald bei Rastatt. Die beiden Fischadler sind vor wenigen Wochen aus ihrem Winterqartier im Süden nach Rastatt zurückgekommen. Rund 5.000 Kilometer liegen hinter ihnen, sie haben die Sahara überquert, das Mittelmeer und die Pyrenäen.

Nachwuchs der Fischadler noch nicht bestätigt

Zuerst ist das Männchen zurückgekehrt, um ihr Nest, auch Horst genannt, herzurichten. Das Weibchen folgte acht Tage später.

Sie brüten wieder. Es ist der Wahnsinn, ich bin froh und dankbar, dass das Weibchen Chronos und ihr Gatte wohlbehalten zurück am Nest sind.

Das Weibchen liege ausdauernd und flach im Nest, so der Leiter des NABU-Vogelschutzzentrums Mössingen Daniel Schmidt-Rothmund. Das sei ein sicheres Zeichen für das erste Ei. Jetzt hoffe man jeden Tag auf ein Foto der am Nest montierten Kamera, um zu erfahren, wie viele Eier sich im Horst befinden.

Junge Fischadler könnten Mitte Mai bei Rastatt schlüpfen

Sollte die Brut erneut erfolgreich sein, wäre es die zweite in Baden-Württemberg seit mehr als 115 Jahren. Das Rastatter Fischadler-Paar hat 2023 erstmals zwei Küken erfolgreich aufgezogen.

Fischadler in der badischen Oberrheinebene bei Rastatt. NABU

Die Jungvögel vom letzten Jahr, Balbü und Kju, ziehen noch zwei bis drei Jahre umher, bevor sie sesshaft werden. Laut NABU stehetn die Chancen gut, dass sich das Männchen Kju in der Nähe seines Geburtsortes am Oberrhein ansiedelt. Fischadler seien heimattreu und nisten gerne in der Nähe anderer Paare.

Standort bei Rastatt laut NABU ein Glücksgriff

Erst vor drei Jahren hat der NABU eine künstliche Nisthilfe bei Rastatt montiert. "Fischadler lieben Wälder mit einzelnen, alles überragenden Baumriesen", so Schmidt-Rothmund. Doch die seien selten. Von hoch oben können die Adler alles überblicken und Nesträuber rechtzeitig entdecken.

Fischadler sind wählerisch. Sie lieben Baumriesen.

Mehr als 30 Fischadler-Plattformen hat der NABU bereits auf hohen Bäumen im Land installiert und Nistmaterial hochgeschafft.

Auch andere Adler in Baden-Württemberg sind gefährdet

Alle vier in Deutschland vorkommenden Adlerarten sind gefährdet: See-, Schrei-, Stein- und Fischadler. Fischadler sind die einzigen, die in Baden-Württemberg brüten.