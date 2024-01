Die Narren sind wieder los

per Mail teilen

Die Narren in der Region feiern wieder die fünfte Jahreszeit. Höhepunkt ist Mitte Februar, aber schon jetzt gibt es närrisches Treiben.

Die Narren in der Region stehen in den Startlöchern. Die kommenden Wochen schlängeln sich wieder zahlreiche Umzüge durch die Straßen. An diesem Wochenende sind zum Beispiel im Neuhausener Ortsteil Schellbronn (Enzkreis) und in Muggensturm (Kreis Rastatt) die Narren los.

Nachtumzug Schellbronn

Im Neuhausener Ortsteil Schellbronn (Enzkreis) werden am Samstagabend (13.1.) wieder tausende Närrinnen und Narren erwartet. Um 18:11 Uhr startet der 23. Nachtumzug. Rund 2.000 Hästräger sind angemeldet. Knapp 100 Gruppen, darunter auch Guggenmusik, wollen durch die Straßen ziehen. Die Veranstalter rechnen wieder mit tausenden Zuschauerinnen und Zuschauern, im vergangenen Jahr säumten knapp 4.000 Menschen die Straßen. Wegen einer Baustelle musste die Umzugsstrecke leicht geändert werden.

Nicht nur die Hexen waren beim Schellbronner Nachtumzug 2023 wieder in Hochform. SWR

Fastnachtsumzug Muggensturm

Der Narrenclub Alte Gross in Muggensturm (Kreis Rastatt) wird 35 Jahre alt. Das wird mit einem Festwochenende vom 12.1. bis 14.1. gefeiert. Höhepunkt ist der Narrenumzug am kommenden Sonntag (14.1.). Über 80 Gruppen, darunter über 2.500 Hästräger sowie Guggenmusikgruppen, setzen sich um 12:59 Uhr in Bewegung. Die Veranstalter rechnen mit fünf- bis siebentausend Zuschauerinnen und Zuschauern.

Fastnachtsumzug Stollhofen

In Rheinmünster-Stollhofen (Kreis Rastatt) steht am Samstag, 20.1., ebenfalls ein Jubiläumsumzug der "Stollhofner Altrheindämone" und der "Rhing Daifl Stollhofe" an. Die "Stollhofner Altrheindämone" feiern ihr 22-jähriges Bestehen. Der Umzug startet um 15:22 Uhr. Erwartet werden über 80 Gruppen und rund 2.500 Hästräger. Die Veranstalter rechnen mit über 2.000 Menschen entlang der Strecke.

In Karlsruhe-Grötzingen wird am 28.1. zum Narrensprung aufgerufen. Ab 14:11 Uhr ziehen wieder zahlreiche Narren mit Fußgruppen und Guggenmusikkapellen durch die Straßen. Der Tag startet traditionell mit der Rathausstürmung um 11:11 Uhr. Im Anschluss lädt das Grötzinger Narrengericht zur Verhandlung auf dem Rathausplatz.

Narrensprung Kirrlach

Auch in Waghäusel-Kirrlach (Kreis Karlsruhe) ist am 28.1. wieder der Narrensprung. Beginn ist um 13:45 Uhr. Gemeldet sind rund 80 Zünfte, Gruppen und Guggenmusiken mit rund 3.500 Hästrägern. Die Narrenzunft Kirrlach erwartet entlang der Umzugsstrecke rund 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Fastnachtsumzug Gernsbach

In Gernsbach (Kreis Rastatt) ist am 3.2. Fastnachtsumzug. Ab 14:11 Uhr bahnt sich der Zug mit über 70 Narrengruppen seinen Weg durch die fastnachtlich geschmückte Altstadt. Eine Stunde zuvor, um 13:11 Uhr, wird der Narrenbaum auf dem Marktplatz gestellt.

Fastnachtsumzug Varnhalt

Im Baden-Badener Stadtteil Varnhalt startet am 3.2. der diesjährige Umzug. Traditionell fällt der Startschuss am Samstag vor Fastnacht um 14:11 Uhr. Aus Sicherheitsgründen ist die Teilnehmerzahl laut Veranstaltern auf etwa 70 Gruppen beschränkt. Ab 11:11 Uhr beginnt bereits das närrische Treiben an den Ständen im Dorf und in der Yburghalle.

Fastnachtsumzug Bruchsal

Am 4. Februar startet zum 56. Mal der Umzug in Bruchsal (Kreis Karlsruhe). Dann heißt es wieder "Brus´l Ahoi". Erwartet werden knapp 100 teilnehmende Gruppen. Der Umzug durch die Innenstadt startet um 13:33 Uhr.

Heiße Phase ab Schmutzigem Donnerstag

Am Schmutzigen Donnerstag (8.2.) startet dann die heiße Phase der diesjährigen Fastnacht. Bis Faschingsdienstag stehen zahlreiche weitere Umzüge auf dem Programm.

Fastnachtsumzüge am Fastnachtssamstag

In Pforzheim-Dillweißenstein startet am Fastnachtssamstag um 14:33 Uhr wieder der traditionelle Umzug. Im Gaggenauer Stadtteil Bad Rotenfels (Kreis Rastatt) schlängelt sich ab 14:11 Uhr der Fastnachtsumzug durch die Straßen.

Weitere Umzüge sind unter anderem in Phillippsburg (Kreis Karlsruhe) ab 13:31 Uhr und Bühl-Weitenung (Kreis Rastatt) ab 14:01 Uhr.

Fastnachtsumzüge in Durlach, Rastatt, Bühl und Hörden

Am Fastnachtssonntag zieht in Durlach der Umzug durch die Straßen des Karlsruher Stadtteils. Der Durlacher Fastnachtsumzug findet in diesem Jahr zum 68. Mal statt. Beginn ist um 14:11 Uhr.

Auch in Rastatt sind am Fastnachtssonntag die Narren los. Dort startet der Umzug um 14 Uhr.

11 Minuten später, um 14:11 Uhr, startet in Gaggenau-Hörden (Kreis Rastatt) der Umzug. Er findet traditionell am Fastnachtssonntag statt und zieht tausende Zuschauerinnen und Zuschauer an. Rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen immer wieder mit.

In Bühl startet der Umzug um 14:11 Uhr. Es gibt auch wieder ein Narrendorf. Erwartet werden rund 100 teilnehmende Gruppen.

Vorsicht! Bühler Hexen ziehen durch die Hexengasse. SWR

Weitere Umzüge am Fastnachtssonntag sind in Iffezheim (Kreis Rastatt), Sinzheim-Kartung (Kreis Rastatt) oder Tiefenbronn (Enzkreis).

Rosenmontag: Fastnachtsumzüge in Ettlingen und Calw

Rosenmontagsumzüge ziehen dann tausende Menschen unter anderem nach Ettlingen (Kreis Karlsruhe) und Calw.

In Ettlingen startet der Umzug um 14:01 Uhr durch die historische Altstadt. Knapp 80 Gruppen sind angemeldet.

Zwei Hexen beim Fasnachtsumzug SWR

Am Abend startet dann in Calw der Nachtumzug durch die Innenstadt. Hästräger, Guggenmusikgruppen, mystische Gestalten und Hexen sind wieder angekündigt. Start ist um 19:01 Uhr.

Weitere Umzüge am Rosenmontag sind unter anderem in Bischweier und Bühlertal (beides Kreis Rastatt).

Fastnachtsumzug in Karlsruhe

Der Karlsruher Umzug am Fastnachtsdienstag startet um 14:11 Uhr. Die gut zwei Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt führt unter anderem über Karlstraße, Kaiserstraße und Marktplatz. Auf dem Marktplatz ist dann auch Kehraus.

Weitere Fastnachtsumzüge am Fastnachtsdienstag

Am Fastnachtsdienstag gibt es zahlreiche weitere Umzüge. Im Baden-Badener Stadtteil Oos zum Beispiel startet der traditionelle Umzug um 14:31 Uhr. In Achern (Ortenaukreis) und Bruchsal-Büchenau (Kreis Karlsruhe) ziehen ab 14:11 Uhr die närrischen Lindwürmer durch die Straßen. Weitere Umzüge sind unter anderem in Gaggenau-Ottenau (Kreis Rastatt) und Rastatt-Rauental.