Farbanschlag auf Deportations-Gedenkstätte in Pforzheim

Zwischen Freitag und Samstag wurde laut Polizei blaue Farbe auf Gedenkstein- und Tafel geschüttet. Die Gedenkstätte am ehemaligen Hauptgüterbahnhof erinnert an die Deportation von jüdischen Pforzheimern ins Internierungslager Gurs in Südwest-Frankreich. Laut Stadt wurden die Verschmutzungen bereits entfernt. Die Würde einer solchen Gedenkstätte zu schänden und zu verschmutzen sei widerwärtig und abstoßend, so Oberbürgermeister Peter Boch in einer Stellungnahme. Die Stadt habe Strafanzeige gestellt. Die Pforzheimer Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise auf mögliche Täter gibt es noch nicht.