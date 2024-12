Ermittler berichten: Einbrecher haben Hochkonjunktur

O-ton Sound Tür aufbrechen

O-ton Ermittlerin zu Diebesband und Verhaltensmuster

Bianca Schmidt ist von der Kripo Karlsruhe, Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchs- diebstahl. Sie kennt die Täter, erst vor Kurzem konnte eine Gruppe auf frischer Tat geschnappt werden. Professionell, gut organisiert und spezialisiert sind die in der Regel:

O-ton Schnell, ohne Lärm und zielgerichtet

Einfamilienhäuser in Ortsrandlage, mit gutem Zugang von der Rückseite werden gerne ausgesucht von den Einbrechern, so die Expertin. Sieben Minuten brauchen manche Profis. Mit ins Haus eindringen über ein Fenster oder eine Tür, durchsuchen, Beute machen und verschwinden, das war das Kürzeste was die Ermittlerin erlebt hat. Und fast immer geht es um Bargeld und Schmuck, oft mit mehr Sachschaden als Beute O-ton gewaltsam öffnen SOUND

O-ton Sachschaden oft größer als Schaden durch Diebstahl

Erklärt Tobias Fritzen, auch er Ermittler der Kripo in der Gruppe Wohnungseinbruchs- diebstahl. Eingebrochen wird meist in das Haus in einem Wohngebiet, in dem niemand zu Hause ist, das sei für die Täter wichtig, erklärt Michael Ottwaska, Spezialist in Sachen Einbruchsschutz bei der Kripo Karlsruhe, deswegen Anwesenheit vortäuschen:

O-ton Anwesenheit vortäuschen

Einbruchssichere Türen, spezielle Fenster, eventuell eine Alarmanlage oder eine Überwachung, all das kann den Einbrecher verunsichern und abschrecken, sagt der Fachmann der Kripo. Beratungen dazu bietet die Kriminalpolizei auch vor Ort im eigenen Zuhause an. Und erwähnt dann, dass die Einbruchszahlen zurückgehen.

O-ton Einbrüche Rückgang

Sollte es dennoch zu einem Einbruch in der Nachbarschaft kommen und die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe, sei jede noch so kleine Beobachtung wichtig. Und dann in so einem Fall lieber einmal zu viel bei der Polizei anrufen, rät die Ermittlerin Bianca Schmidt:

O-ton Beobachtungen gerne melden