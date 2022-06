Qualität gut, Umsatz schlecht: Durchwachsene Erdbeersaison in Baden

per Mail teilen

Menge und Qualität gut, der Umsatz dagegen war eher schlecht. Das ist die Bilanz der zu Ende gehenden Erdbeersaison in der Region.

Relativ früh endet die diesjährige Erdbeersaison in Süddeutschland. Gründe seien die hohen Temperaturen und die starken Regenfälle, teilte der Verband Süddeutscher Spargel und Erdbeeranbauer in Bruchsal mit.

Was die Qualität betrifft, sei es ein gutes Jahr gewesen, heißt es. Beim Ertrag lag man sogar elf Prozent über dem langjährigen Schnitt.

Rot und saftig sind die Erdbeeren im Hofladen Leicht in Eggenstein-Leopoldshafen SWR

Preisverfall wegen importierter Ware

Überhaupt nicht zufrieden sind die Erzeuger mit dem Umsatz. Zu lange hätten die Läden importierte Erdbeeren in großen Mengen angeboten, was bei den heimischen Früchten zu einem Preisverfall geführt habe. Weil die Direktvermarktung ganz gut gelaufen sei, so der Verband, könne man insgesamt von einer durchwachsenen Saison sprechen.

"Große Sorge bereiten uns die stark steigenden Produktionskosten, die 2023 nochmals einen Sprung nach oben machen werden."

Privathaushalte kaufen mehr Erdbeeren ein

Die Privathaushalte haben bis Ende Mai Erdbeeren aller Herkünfte in überdurchschnittlichen Mengen eingekauft. Laut Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) wird das langjährige Mittel um elf Prozent übertroffen. Im Vergleich hierzu schnitten die Obsteinkäufe insgesamt mit einem Minus um zwei Prozent ab. Im Mai 2022 gab es gegenüber anderen frühen Erntejahren eine leichte Kaufzurückhaltung.

Dies zeigt die Einkaufsmenge der Privathaushalte, die etwas weniger deutsche Erdbeeren kauften als in vergleichbaren früheren Jahren. Auch in diesem Jahr nutzten Erdbeerfans die Selbstpflückangebote der Erdbeererzeuger gut, so der Verband..