Badische Bauern bleiben auf Erdbeeren sitzen - Konkurrenz aus dem Ausland

Erdbeerzeit! Was so gut klingt, ist für manche Erdbeerbauern in Baden-Württemberg derzeit ein Problem: Sie bleiben auf ihrer Ware sitzen und müssen sie teilweise vernichten.

Einige Erdbeerbauern in Teilen Baden-Württembergs sind frustriert: Sie bleiben auf ihrer Ware sitzen. Das bestätigt Simon Schumacher vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer in Bruchsal. Das betrifft vor allem Erdbeerbauern, die den Großhandel beliefern. Den Selbstvermarktern geht es besser.

Erdbeeren aus dem Ausland verdrängen regionale Produkte

Die Preise für Erdbeeren sind zwar niedrig und das Angebot ist groß - das Klima für Erdbeeren war in den vergangenen Wochen optimal. Trotzdem ist das Kaufverhalten der Kunden in den Supermärkten bei heimischen Erdbeeren zurückhaltend, so Schumacher.

Viele greifen auf noch günstigere Ware aus dem Ausland zurück. Das Phänomen ist derzeit auch beim Spargel zu beobachten: Der Großhandel wirbt zwar mit günstigen, regionalen Produkten - in den Regalen liegen aber Erdbeeren aus Griechenland, Spanien oder aktuell aus Norddeutschland, die den Markt gerade überschwemmen.

Verbandschef: Erdbeeren nicht nur am Wochenende kaufen

Manche Erdbeerbauern in Baden-Württemberg müssen die Früchte, die sie am Großmarkt nicht verkaufen konnten, deshalb vernichten. Sie werden zum Beispiel zurück aufs Feld gekippt. Andere bieten auf ihren Feldern die Erdbeeren zum Selbstpflücken an, so der Verbandsvorsitzende.

"Es ist für die Erdbeerbauern hilfreich, wenn Verbraucher Erdbeeren nicht nur am Wochenende kaufen, sondern auch am Wochenanfang. Dann ist die Ware frisch, dann ist sie verfügbar. Denn Montag und Dienstag ernten wir auch."

Fälle wie im Münsterland (Nordrhein-Westfalen), wo Bauern ganze Ernten vernichten und die Erdbeeren auf den Feldern schreddern, sind in Baden-Württemberg laut Verband nicht bekannt.

Selbstvermarkter haben kein Erdbeerproblem

Um nächstes Jahr nicht wieder vor einem ähnlichen Problem mit den Erdbeeren zu stehen, pflügen manche Landwirte bereits einen Teil ihrer Felder um. Statt Erdbeeren wird dort Raps, Getreide oder Mais ausgesät, erklärt Schumacher.

Aber nicht alle Erdbeerbauern sind von diesem Problem betroffen - hier gibt es regionale Unterschiede. Je nachdem, wer für welchen Abnehmer produziert. Im Raum Bruchsal gibt es laut der Obst- und Gemüse-Absatzgenossenschaft Nordbaden (OGA) derzeit keine Bauern, die ihre Ernte verrotten lassen müssten.

Aus überschüssigen Erdbeeren Marmelade machen?

Die Frage, ob es eine Lösung wäre, überschüssige heimische Erdbeeren an Produzenten von Marmeladen oder Konfitüren zu geben, beantwortet Schumacher mit Nein. Denn dafür würden die Marmeladeproduzenten die extrem günstigen ausländischen Erdbeeren kaufen. Außerdem würden nur bestimmte Sorten für Marmelade verarbeitet, die extra dafür angebaut werden.