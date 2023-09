per Mail teilen

Die Energiewende kommt- jetzt auch in Bruchsal : am Montag diskutierten 300 Bruchsaler in der Heidelsheimer Sporthalle über das wo und wie der Windenergie. Oberbürgermeisterin Petzold Schick wollte der Öffentlichkeit ihre Pläne vorstellen, wo überall auf Bruchsaler Gemarkung Windräder möglich und sinnvoll sein könnten. Heiner Kunold berichtet aus Heidelsheim