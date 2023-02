Feuer in einem Parkhaus in der Innenstadt von Pforzheim

In einem Parkhaus in der Pforzheimer Innenstadt ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Polizeiangaben waren im obersten Stockwerk des Parkhauses drei Autos in Brand geraten.

Die Fahrzeuge brannten nach Angaben der Feuerwehr komplett aus. Beim Brand im obersten Stockwerk des Parkhauses in der Innenstadt von Pforzheim kam es zu starker Rauchentwicklung. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand, der Sachschaden beträgt rund 300.000 Euro. Brandursache wird ermittelt Die Feuerwehr war mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Während der Löscharbeiten mussten zwei angrenzende Straßen gesperrt werden. Experten der Kripo sind derzeit dabei, die Ursache des Feuers zu ermitteln. Feuerwehr im Einsatz bei Brand von Autos in Parkhaus Pforzheim EinsatzReport24