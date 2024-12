Demonstration Abtreibungsbefürworter in Karlsruhe

Der Demonstrationszug bewegte sich in Richtung Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Die Polizei spricht von 1.500 Teilnehmenden, die Veranstalter von bis zu 2.500. Die Demonstration ist der Abschluss der Kampagne "Abtreibung legalisieren - jetzt!". Gegründet wurde sie aus einem Zusammenschluss mehrerer feministischer Gruppen und Projekte. Zwölf Wochen lang - solange gilt eine Abtreibung in Deutschland als straffrei - fanden verschiedene Aktionen in ganz Deutschland statt. Die Kampagne fordert die Streichung von Schwangerschaftsabbrüchen aus dem Strafgesetzbuch. Außerdem will sie eine freiwillige Beratung statt einer Beratungspflicht und die Kostenübernahme von Schwangerschaftsabbrüchen.