In Karlsruhe findet unter dem Titel "Demokratie – Schatz und stetige Herausforderung" ein Symposium statt. Dabei soll auf unterschiedlichsten Wegen über Demokratie nachgedacht und diskutiert werden.

Das Thema Demokratie soll am Donnerstag im Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Blickwinkeln beleuchtet werden. Die Idee dazu kommt vom Karlsruher Forum für Kultur, Recht und Technik . Seit vielen Jahren lädt die Initiative zum interdisziplinären Austausch ein. In diesem Jahr geht es um die Demokratie - und was sie ausmacht. Auch das SWR-Studio Karlsruhe ist dabei.

Diskutieren und Nachdenken über Demokratie

Demokratie aus rechtlicher, kultureller und medialer Sicht diskutieren und vielleicht diese Errungenschaft nicht als selbstverständlich betrachten, das ist das Ziel an diesem Tag: "Es ist eine besondere Herausforderung, ein Thema auf allen Ebenen zu betrachten", sagt Dorothee Schlegel, Geschäftsführerin des Karlsruher Forums. Mit einem Kurzvortrag von Dr. Ulrich Maidowski, Richter am Bundesverfassungsgericht zum Thema „Wie schützen wir unsere Demokratie“ hat das Symposium begonnen. Den ganzen Tag lang wird es Vorträge und Diskussionen geben.

Das Thema Demokratie ist so wichtig! Ich kann mir nicht vorstellen, in einer anderen Regierungsform zu leben.

"Demokratie und Medien" sind auch Thema

Welchen Beitrag leisten Medien zu einer lebendigen Demokratie? Über diese Frage sprechen unter anderem auch Martin Besinger, Redaktionsleiter der SWR-Redaktion "Baden aktuell", sowie Julia Kaltenbacher vom Medienkompetenzteam des SWR. Mit dem Schulleiter der Ernst-Reuter-Schule Karlsruhe, Micha Pallesche und Mitgliedern der Schülerzeitung "Ernschtle" diskutieren sie über das Thema "Die "vierte Gewalt" - nur was für alte Leute?". Vor Ort ist auch ein Übertragungswagen des SWR, der für die tägliche Berichterstattung genutzt wird. Interessierte können sich einen Eindruck verschaffen, wie der SWR arbeitet.

Das Demokratie-Symposium findet im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe statt. Auch der SWR beteiligt sich. SWR

Demokratie in Karlsruhe zum Angucken und Anfassen

Studierende der Hochschule Karlsruhe haben Gegenstände zum Thema Demokratie designt. Sie sind bei dem Symposium ausgestellt. "Es geht auch um große Fragen, wie etwa: wie schützen wir unser Recht?", so Dorothee Schlegel. Interessierte können von 10 Uhr bis 18 Uhr einfach vorbeikommen im ZKM in Karlsruhe. Das Programm ist hier zu finden.