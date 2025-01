Brand in Wohnhaus in Pforzheim Büchenbronn

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus im Pforzheimer Stadtteil Büchenbronn ist am Sonntag ein Mensch leicht verletzt worden. Die Löscharbeiten dauern noch an.

In einem Wohnhaus in Büchenbronn, einem Stadtteil von Pforzheim, ist am Sonntagmittag ein Brand gemeldet worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen aus den Fenstern im Obergeschoss des Gebäudes. Nach Angaben der Polizei konnte der im Haus befindliche 42 Jahre alte Bewohner das Gebäude selbstständig verlassen., er wurde leicht verletzt. Brandursache bislang unbekannt Die Feuerwehr ist weiterhin vor Ort mit dem Löschen des Brandes beschäftigt. Zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor. Die Feuerwehr hatte einen Großalarm ausgelöst, zahlreiche Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr sind vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt