Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Pforzheimer Stadtteil Huchenfeld, ist am Samstag ein Mann von der Feuerwehr mit der Leiter gerettet worden, verletzt wurde niemand.

Das Feuer war laut Polizei gegen 13:30 Uhr ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Zimmer einer Wohnung im Obergeschoss in Vollbrand, einige Bewohner hatten sich selbstständig ins Freie begeben, erklärte die Feuerwehr. Eine Person in der Brandwohnung stand am Fenster eines nicht betroffenen Zimmers und wurde von dort über eine Leiter ins Freie gebracht. Alle Personen blieben unverletzt, wurden aber vorsorglich vor Ort vom Rettungsdienst untersucht.

Wohnungen und Gaststätte nicht nutzbar

Das betroffene Zimmer der Brandwohnung wurde durch das Feuer stark beschädigt. Die Wohnungen in dem mehrstöckigen Gebäude sowie ein Gastronomiebetrieb im Erdgeschoss seien nach Angaben der Polizei nicht mehr bewohnbar, beziehungsweise nutzbar. Durch eindringendes Löschwasser wurde auch die Gaststätte im Erdgeschoss in Mitleidenschaft gezogen.

Huchenfeld am Nachmittag gesperrt

Die Brandursache ist bislang noch unklar, die Polizei ermittelt. Aufgrund der Löscharbeiten musste die Ortsdurchfahrt Huchenfeld bis etwa 16:30 Uhr, rund 3 Stunden lang gesperrt werden. In einer Nachbarwohnung wurde ein Hund durch die Feuerwehr nach draußen verbracht und dort der Hundebesitzerin unverletzt übergeben.