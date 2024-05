Bewährungsstrafen und Stadionverbote nach Pyro-Aktion

per Mail teilen

Ein Mann ist zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung von einem Jahr, der andere Mann zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung von zehn Monaten verurteilt worden. Beide müssen je eine Geldstrafe von 5000 Euro bezahlen und haben ein Jahr Stadionverbot. Die beiden Männer mussten sich vor dem Karlsruher Amtsgericht verantworten, weil sie an einer Pyroaktion beteiligt waren, bei der elf Menschen verletzt wurden, eine Person davon mit bleibenden Schäden. Die Richterin unterstrich das große Ausmaß der Pyroaktion. Ein bezeugender Polizist sagte, in 20 Dienstjahre habe er noch nie so etwas erlebt.