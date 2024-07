per Mail teilen

Zur Verkehrsanbindung des Baden-Airparks sind zwei mögliche Varianten im Gespräch. Bei beiden ist ein Tunnel geplant, damit weniger Verkehr durch Hügelsheim rollt.

Die Gemeinde Hügelsheim (Kreis Rastatt) soll vom Verkehr entlastet werden. Wer zum Baden-Airpark oder dem angeschlossenen Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden in Rheinmünster-Söllingen (Kreis Rastatt) fahren will, muss durch den Hügelsheimer Ortskern hindurch. Seit Jahren gibt es Proteste von Seiten der Bevölkerung. Die Lösung könnte ein Tunnel sein.

Baden-Airpark: Zwei Anbindungs-Varianten mit Tunnel im Gespräch

Ein Lenkungskreis, bestehend aus Vertretern des baden-württembergischen Verkehrsministeriums, des Karlsruher Regierungspräsidiums, des Landkreises Rastatt und der vom Lärm betroffenen Gemeinde Hügelsheim hat sich nun auf zwei Varianten verständigt. Das wurde am Mittwoch im Rahmen eines Pressegesprächs im Landratsamt Rastatt bekannt.

Eine mögliche Trasse könnte im Südosten an der Gemeinde Hügelsheim vorbeigeführt werden. Teile dieser Strecke würden durch einen Tunnel führen. Die zweite Möglichkeit wäre, den Verkehr nach wie vor durch Hügelsheim zu führen. Dazu müsste aber die Hauptstraße untertunnelt werden.

Beide Tunnel-Varianten kosten jeweils über 100 Millionen Euro

Der Lenkungskreis, der die beiden Varianten erarbeitet hat, rechnet mit Kosten von mindestens 100 Millionen Euro. Die Erfahrung mit Großprojekten dieser Art zeigt aber, dass das Vorhaben auch deutlich teurer werden könnte. Wie lange es dauern könnte, bis eine Entscheidung auf dem Tisch liegt, ist nach Angaben des Landkreises Rastatt derzeit noch völlig offen.

Die Anbindung des Baden-Airparks ist dringend notwendig.

Ob die Vorschläge zur Anbindung des Baden-Airparks in Söllingen überhaupt umgesetzt werden können, werden die nächsten Monate zeigen. Der Ball liegt nun beim baden-württembergischen Verkehrsministerium, ohne dessen Hilfe ein finanziell so umfangreiches Vorhaben kaum gestemmt werden könnte. Nach Angaben von Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) muss die Streckenplanung nun optimiert und die Wirtschaftlichkeit bewiesen werden. Dann sehe er gute Chancen für das Projekt, heißt es in einem schriftlichen Statement des Ministeriums.

Baden-Airpark: seit Jahren Diskussion um mögliche Verkehrsanbindung

Große Chancen hatte die sogenannte Ostanbindung, die dann aber kürzlich aus Naturschutzgründen scheiterte. Zu Beginn der Gespräche vor vielen Jahren gab es mehr als zwanzig Varianten, von denen bis zuletzt allerdings keine überzeugen konnte. Nun liegen alle Hoffnungen auf den neuen Vorschlägen mit Untertunnelung.