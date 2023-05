Messe "Einstieg Beruf" informiert über Ausbildung - viele Stellenangebote in Karlsruhe

Noch nie gab es so viele unbesetzte Stellenangebote für eine Ausbildung wie in diesem Jahr. Die Messe "Einstieg Beruf" in der Messe Karlsruhe will Bewerber und Unternehmen zusammenbringen.

Rund 3.800 Ausbildungsstellen für dieses Jahr sind im Gebiet der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt noch unbesetzt. Die Lage bezeichnet der Leiter der Arbeitsagentur Karlsruhe, Ingo Zenkner, als "traurigen Rekord". 6.100 Ausbildungen wurden der Agentur insgesamt gemeldet.

"Die Zahl der Ungelernten ist zu hoch. Das ist etwas, was wir noch nie in diesem Ausmaß erlebt haben."

Gerade wegen dieser Lage sei die Ausbildungsmesse "Einstieg Beruf" in diesem Jahr besonders wichtig. Es ist die größte Ausbildungsmesse in der Region und die Veranstalter rechnen mit fünfzehn- bis zwanzigtausend Besucherinnen und Besuchern auf der diesjährigen Messe. 300 Betriebe und Institutionen präsentieren sich, viele davon hoffen auf die dringend gesuchten Lehrlinge.

Messe will Bewerber für Berufe interessieren und Ausbildung vermitteln

Für viele am Wichtigsten: der Job soll auch Spaß machen. An vielen Ständen können typische Berufsaufgaben direkt vor Ort ausprobiert werden, zum Beispiel elektronische Bauteile löten oder im Radladersimulator fahren.

Ausbildung gesucht: Auf der Messe "Einstieg Beruf" gibt es Berufe zum selbst Ausprobieren. IMAGO Carmele | tmc-fotografie.de

Daneben gibt es Aktionen wie einen Berufsfinder, ein Fotostudio für kostenlose Bewerbungsfotos und nicht zuletzt ein Ausbildungs-Speed-Dating. Dort kann man sich mit mitgebrachten Bewerbungsunterlagen bei verschiedenen Firmen im zehnminütigen Kurzformat bewerben.

Ausbildung gesucht: Auf der Messe "Einstieg Beruf" gibt es Berufe zum ausprobieren. IHK Karlsruhe

Viele freie Stellenangebote: Gute Chance auf Ausbildung

Die Messe verspricht also einen niedrigschwelligen Einstieg in Richtung Berufsleben. Und dabei sei die Bewerbersituation selten besser gewesen als aktuell, sagt Joachim Wohlfeil, Präsident der Handwerkskammer Karlsruhe. Der Ausbildungsmarkt ist derzeit ein sogenannter Bewerbermarkt: gute Bewerber könnten sich beinahe aussuchen zu welcher Firma sie wollen. Früher war das andersherum. Zudem gebe es eine große Anzahl an Betriebsübergaben in den nächsten Jahren, weil die Chefs in Rente gingen. 125.000 Betriebe seien das bundesweit alleine im Handwerk, so Wohlfeil. Demnach seien auch die Aufstiegschancen sehr gut.

Am Ende liegt es also an den jungen Menschen und dem, was sie aus der Situation machen. Eine Orientierung kann ihnen die Messe "Einstieg Beruf" sicherlich bieten.