Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ist ein 32-Jähriger in Rastatt in Untersuchungshaft. Er soll am Samstag einen Mann in Iffezheim schwer verletzt haben.

Laut Polizei soll der 32-jährige Mann den 48-Jährigen, den er offenbar persönlich kannte, im Bereich der Lindenstraße/Josefstraße brutal angegriffen haben. Das Opfer habe dabei schwerste Verletzungen erlitten. Staatsanwaltschaft ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung Anschließend sei der mutmaßliche Täter in eine Gaststätte gegangen, wo er von der Polizei am Samstagabend gegen 19 Uhr festgenommen wurde. Neben versuchten Totschlags ermittelt die Staatsanwaltschaft auch wegen gefährlicher Körperverletzung. Über die Hintergründe der Tat ist bislang noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei in Rastatt bittet daher Zeugen der Auseinandersetzung, sich unter der Rufnummer 0781-212820 zu melden.