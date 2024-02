per Mail teilen

In Ispringen haben am Wochenende Sportlerinnen und Sportler gezeigt, welche Kräfte in ihnen stecken: Bei einem Turnier im Armwrestling traten rund 120 von ihnen gegeneinander an.

Kräftige Oberarme soweit das Auge reicht: In Ispringen (Enzkreis) haben am Wochenende beim Baden Bisons Cup vor allem Männer ihre Muskeln spielen lassen. Ob Junioren, Newcomer oder Senioren - beim Armwrestlingturnier traten 120 von ihnen in verschiedenen Gewichtsklassen gegeneinander an.

Starkes Paar aus Ispringen: Sämtliche Titel im Armwrestling

Unter ihnen: das Ehepaar Eric und Rosa Hoppe. Beide haben das Turnier im Armdrücken in die Wege geleitet und fungierten gleichzeitig als Kampfrichter und Teilnehmer. "Wir haben schon viele Titel gerissen", erklärt Eric Hoppe. Erst letztes Jahr haben beide erfolgreich an den Europameisterschaften teilgenommen. "Ich habe den dritten Platz gemacht und meine Frau den ersten links und rechts." Außerdem sei er Vize-Europameister bei den Senioren geworden. "Wir haben alles abgeräumt, was geht."

Wir sind eins der stärksten Power-Paare in Europa.

Mit Leidenschaft dabei: Rosa und Eric Hoppe beim Armdrücken. SWR Teo Jägersberg

Stundenlanges Training für Erfolg im Armwrestling

Für den Erfolg im Kraftsport arbeitet das Ehepaar hart: Jede Woche trainieren sie zusammen etwa sechs Stunden. Entsprechend stolz ist man auf die Ausrichtung des Wettkampfes in der eigenen Gemeinde. "Das ist für mich das größte Highlight als Gründer der Baden Bisons, das erste Turnier hier zu eröffnen", schwärmt Eric Hoppe.

Armwrestling in Ispringen: mehr Männer als Frauen dabei

Um beim Kräftemessen dabei zu sein, sind Athletinnen und Athleten zum Teil weit angereist. Darunter auch Sophie Petke aus Dresden. Sie ist neben Rosa die einzige Frau auf dem Event und hat ein großes Ziel vor Augen: die deutsche Meisterschaft im Armwrestling. "Jedes Turnier ist eine weitere Erfahrung", sagt sie.

Deutsche Meisterin, Europa- und Weltmeisterin im Armdrücken

Wo Sophie noch hin will, hat es Rosa Hoppe bereits geschafft: Erst vor wenigen Jahren ist sie zum Armwrestling gekommen. In ihrer alten Heimat Costa Rica ist sie auf den Sport aufmerksam geworden. "Ich war als Kind sehr stark", schildert Hoppe. Deshalb gab sie dem Kraftsport kurzerhand eine Chance.

Über die Leidenschaft zum Sport, lernte sie schon bald die Liebe in ihrem Leben kennen: Eric kommentierte vor Jahren ein Armwrestlingvideo von ihr auf Facebook und lud sie zu einem Turnier in Europa ein. Mittlerweile sind die beiden verheiratet und Rosa Hoppe ist in ihrer Gewichtsklasse deutsche Meisterin, Europa- und Weltmeisterin.

Mehr Selbstbewusstsein durchs Armdrücken

Ihr Mann tritt an diesem Wochenende gleich sieben Mal an: Sowohl in der Gewichtsklasse mit als auch ohne Handicap. Seit seiner Geburt hat er eine Lähmung auf der rechten Körperseite. Ein Problem habe er damit nicht. "Ich vergesse meine Behinderung", erzählt er. Weil er sowieso alles mit einer Hand mache, sehe er das Handicap überhaupt nicht. Trotzdem sagt er: