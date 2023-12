Die beiden Dekane der christlichen Kirchen in Karlsruhe verurteilen die Eskalation der Gewalt in der Ukraine auf das Schärfste. Sie sei ein barbarischer und unerträglicher Vorgang, der in keiner Weise hinnehmbar sei, heißt es in einem gemeinsamen Schreiben. Gewalt sei niemals eine Lösung, so kompliziert und vielschichtig eine Krise auch sei. Nach Angaben der Kirchen wird die reguläre Nagelkreuzandacht am Freitag um 12 Uhr in der Christuskirche zum Friedensgebet für die Ukraine ausgeweitet.