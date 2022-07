Der ADAC erwartet eines der schlimmsten Stauwochenenden der Saison - auch auf den Autobahnen rund um Karlsruhe und Pforzheim. Betroffen sind vor allem die A5 und die A8.

Laut ADAC sind besonders die Strecken auf der A8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart und auf der A5 zwischen Frankfurt, Karlsruhe und Basel betroffen. Problemstellen seien hier vor allem die Baustellen bei Pforzheim und im Karlsruher Dreieck.

ADAC rät unter der Woche zu fahren

Besonders viel Verkehr soll es am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und am Sonntagnachmittag geben. Der ADAC empfiehlt deshalb, wenn möglich, unter der Woche - zum Beispiel Dienstag oder Mittwoch - zu fahren. Etwas Erleichterung verspricht sich der Automobilklub durch das zusätzliche Lkw-Ferienfahrverbot, das bis Ende August immer samstags von 7 bis 20 Uhr gilt.

Sommerferien aller Bundesländer verschärfen Situation

Die Reisewelle erreiche den Höhepunkt, weil jetzt alle Bundesländer in Deutschland Sommerferien haben. Baden-Württemberg und Bayern starteten als letzte Bundesländer in die Ferien. Aus Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und dem Süden der Niederlande rollt die zweite Reisewelle.

Auf dem Heimweg sind inzwischen viele Autourlauber und -urlauberinnen unter anderem aus Skandinavien, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, wo bald wieder die Schule beginnt. Damit prognostiziert der ADAC am Wochenende volle Straßen - die auch die Autobahnen rund um Karlsruhe betreffen.

Verkehrsaufkommen wie vor Corona

Insgesamt rechnet der Verkehrsclub in diesem Sommer wieder mit so vielen Staus wie vor der Corona-Pandemie. Der Grund laut ADAC: Heimat- und Campingurlaub sind seit Jahren sehr beliebt, was sich auf den Fernstraßen und Zufahrtsstraßen in die Berge und an die Seen deutlich bemerkbar macht. Auch Autoreisen ins benachbarte Ausland sind demnach dank weggefallener Corona-Beschränkungen wieder problemlos möglich.