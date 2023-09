per Mail teilen

Detlev Blaßmann aus Karlsruhe hat eine große Leidenschaft, er repariert gerne technische Geräte. Besonders die, die andere schon versucht haben, wieder in Gang zu bringen, aber daran gescheitert sind. Seit über 60 Jahren schraubt und lötet der Fernsehtechniker alles, was einen Stecker hat, wie er sagt. SWR Reporter Johannes Stier hat den Mann in Karlsruhe-Mühlburg besucht.