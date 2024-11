Verletzungsgefahr: Kaufland ruft Heringsfilets zurück

per Mail teilen

Kaufland ruft Heringsfilets in Joghurtsoße zurück. Im Produkt könnten laut Hersteller Metallfremdkörper enthalten sein.

Die Supermarktkette Kaufland mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) warnt vor Fremdkörpern in einem ihrer Produkte. Das K-Classic Heringsfilet in Joghurtsoße könnte laut Hersteller Metallfäden enthalten. Betroffen ist die 400 Gramm Packung mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum bis zum 03. Dezember 2024. Kaufland teilte mit, dass die entsprechenden Produkte bereits aus dem Verkauf genommen wurden. Dennoch sind alle Verbraucherinnen und Vebraucher dazu aufgerufen, den Rückruf unbedingt zu beachten.

Kaufpreis wird erstattet

Sollte das betroffene Heringsfilet allerdings schon im heimischen Kühlschrank stehen, kann es in jeder Kaufland Filiale zurückgegeben werden. Dabei wird der Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Immer wieder kommt es zu Produktrückrufen. Auch Coca-Cola war Anfang November davon betroffen, auch da waren es Metallteile, die für Verbraucherinnen und Verbraucher zur Gefahr hätten werden können.