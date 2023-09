Wegen Raserei hat das Amtsgericht zwei junge Männer verurteilt. Sie waren mit 100 Stundenkilometern in Heilbronn unterwegs. Der Bruder des einen steht ebenfalls wegen Rasens vor Gericht.

Vor dem Heilbronner Amtsgericht sind am Dienstagabend zwei junge Männer wegen eines illegalen Autorennens vergangenen November in Heilbronn verurteilt worden. Beide sind mit 100 Kilometern pro Stunde die Allee in Heilbronn und mit 230 Kilometern pro Stunde über die B27 gerast. Einer der Angeklagten ist der Bruder des sogenannten Wollhausrasers, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit fast an gleicher Stelle einen tödlichen Unfall verursacht haben soll.

Polizei nahm Verfolgung auf

Die beiden Angeklagten waren laut Aussagen von Streifenpolizisten auf der Heilbronner Allee mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Sie sollen sich durch den Verkehr geschlängelt und dabei mehrere Autos überholt haben. Die Polizisten hätten kurzzeitig mit über 100 Kilometer pro Stunde die Verfolgung aufnehmen müssen. Vor Gericht hat nur einer der damals 18-Jährigen ein leichtes Fehlverhalten eingesehen.

Bruder zeigte keine Einsicht

Das Gericht ist von einem illegalen Autorennen überzeugt. Ein Angeklagter wurde zu 900 Euro Geldstrafe und neun Monaten Führerscheinentzug verurteilt. Der zweite, nicht einsichtige Fahrer und Bruder des mutmaßlichen "Wollhausrasers" zu zwei Tagen Freizeitarrest und über einem Jahr Führerscheinentzug. Beide Männer wurden nach Jugendstrafrecht verurteilt und sollen Verkehrsunterricht erhalten.

Im Prozess um den sogenannten "Wollhausraser" werden am Mittwoch neue Zeugenaussagen erwartet:

Verteidiger forderten Freispruch

Die Staatsanwaltschaft hatte wesentlich höhere Strafen gefordert: Für einen Angeklagten 1.000 Euro Geldstrafe und ein Jahr Entzug der Fahrerlaubnis, für den zweiten Angeklagten, mehrere Geldbußen wegen mehrerer Raservideos sowie zwei Tage Freizeitarrest und zwei Jahre Entzug der Fahrerlaubnis. Die Verteidigung hatte dagegen für beide Angeklagten einen Freispruch gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.